Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 5 Mayıs’ta başlarken gözler başvuruların sona ereceği tarih ve kura takvimine çevrildi. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kuraları noter huzurunda canlı olarak çekilecek. Asil ve yedek aday olmak üzere listeler duyurulacak. Belirlenen takvimde başvuru yapmayan asil adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı İstanbul işçi alımı güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi kura sonuçları kazananların isim listesi sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı İstanbul işçi alımı kura çekiliş sonuçları merak konusu. Sağlık Bakanlığı kura çekimi kurumun sosyal medya hesapları üzerinden noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilecek. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlarda Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı yapıyor. İŞKUR işçi alımı 5 Mayıs’ta başlarken gözler başvuruların sona ereceği tarih ve kura takvimine çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? Sağlık Bakanlığı işçi alımı Van kura çekimi sonuçları yerleşen asil ile yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları bitti mi son gün ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3.658 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemleri esube.iskur.gov.tr adresinden alınmaya başlandı.
Başvuru yapacak adaylar İŞKUR’un resmi internet sitesine aşağıdaki bağlantıdan giriş yaparak “ İş Arayan” linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifr eile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Alternatif olarak işçi alımı müracaatları Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 9 Mayıs tarihinde sona erecek.
Sağlık Bakanlığı İstanbul işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek listesi nereden öğrenilecek?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ise 30 Mayıs tarihinde noter huzurunda yapılacak. Sağlık Bakanlığı İstanbul işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek listesi 30 Mayıs’ta yayınlanacak.
Sağlık Bakanlığı İstanbul işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek listesi için tıklayın
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.
İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANINA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı 3.658 İŞKUR başvuru ekranına adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle ilanlara başvuru yapılabilir.
Yeni üye olmak isteyenler ise aşağıdaki bağlantı üzerinden sisteme giriş yaparak T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı, doğum tarihi, cep telefonu ile yeni üyelik oluşturabilirler.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI GENEL ŞARTLARI
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (05/05/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.