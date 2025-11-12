Yeni Şafak
Sağlık Bakalığı işçi alım İstanbul kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi

11:3412/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık personeli başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler İŞKUR işçi alımı kura tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvuruları 13 Ekim'de sona ererken, gözler kura çekilişine çevrildi. Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kuraları noter huzurunda canlı olarak çekildi. Asil ve yedek aday olmak üzere listeler duyuruldu. Sağlık Bakanlığı işçi alımı İstanbul kura çekiliş sonuçları belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı İstanbul işçi alımı temizlik ve güvenlik görevlisi kura sonuçları kazananların isim listesi sorgulama ekranı.

Sağlık Bakanlığı İstanbul işçi alımı kura çekiliş sonuçları merak konusu. Sağlık Bakanlığı kura çekimi kurumun sosyal medya hesapları üzerinden noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilecek. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlarda Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı yapıyor. İŞKUR işçi alımı başvuruları 8-13 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte kura çekilişleri de tamamlandı. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı İstanbul kura çekimi sonuçları yerleşen asil ile yedek isim listesi sorgulama ekranı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#Sağlık Bakanlığı
#İstanbul
#güvenlik görevlisi
#klinik destek elemanı
