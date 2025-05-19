Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştireceği 3 bin 658 kişilik sürekli işçi alımında gözler artık kura çekimine çevrildi. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, aşçı ve özel güvenlik görevlisi gibi farklı kadrolarda istihdam edilecek adaylar için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların ardından İŞKUR tarafından nihai aday listesi yayımlanırken, kura çekiminin yapılacağı tarih ve detaylar da merak konusu oldu. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura ile birlikte işe alınacak adaylar resmen belli olacak. İşte sürece dair son gelişmeler…