Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere duyurduğu 3 bin 658 sürekli işçi alımında süreç yeni bir aşamaya girdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, kura çekimi heyecanı başladı. İŞKUR tarafından yayımlanan nihai listeyle birlikte kura çekimine katılacak adaylar netleşti. Söz konusu kura, noter huzurunda ve canlı yayınla şeffaf şekilde gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarıyla birlikte, alım süreci tamamlanarak kadroya girmeye hak kazanan isimler netleşecek. Adaylar, kura tarihi ve detaylı takvime Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden ulaşabilecek.
Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştireceği 3 bin 658 kişilik sürekli işçi alımında gözler artık kura çekimine çevrildi. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, aşçı ve özel güvenlik görevlisi gibi farklı kadrolarda istihdam edilecek adaylar için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların ardından İŞKUR tarafından nihai aday listesi yayımlanırken, kura çekiminin yapılacağı tarih ve detaylar da merak konusu oldu. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura ile birlikte işe alınacak adaylar resmen belli olacak. İşte sürece dair son gelişmeler…
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.
3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.
Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.
NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.
Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.
NİHAİ LİSTE NASIL SORGULANIR?
Aşağıdaki adımları takip ederek nihai aday listesine ulaşabilirsiniz:
İŞKUR e-şube adresine gidin.
“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeyi indirin
İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.