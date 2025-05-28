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Sağlık Bakanlığı işçi alımı Muş kura sonuçları listesi asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Muş kura sonuçları listesi asil ve yedek isim listesi

14:5428/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Sağlık Bakanlığı işçi alımı Muş kura sonuçları listesi</p>
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Muş kura sonuçları listesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası illere göre yapılırken saat 18.00 itibariyle tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı Muş isim listesi asil ve yedekler belli oldu. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Muş kura sonuçları asil ve yedek isim listesi.

Sağlık Bakanlığı'nın 3.658 sürekli işçi alımı için kura çekimi yapıldı. İşçi alımı kura çekilişi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kurada asil olarak seçilen adaylar, herhangi bir mülakat sürecine tabi tutulmadan doğrudan işe alınacak. İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Muş asil ve yedek adayların isim listesi.

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