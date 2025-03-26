Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri, özel ve genel şartları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hekim dışı personel alımı yapılacağını aktarırken gözler kılavuza çevrildi. 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı için sürecin ÖSYM tarafından gerçekleşmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın, söz konusu alımlar için süreci ne zaman başlatacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar.

1 /5 Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı yapacak. Memur alımı bekleyenler, başvuru şartları ve tarihleri için kılavuzu araştırıyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte personel alımı detayları

2 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.





3 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Ancak başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Alıma ilişkin detaylar ilerleyen günlerde netleşecek. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.



4 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 37 bin hekim dışı personel alımı için ilk olarak Sağlık Bakanlığı açıklama yapacak. Böylece personel alımına ilişkin kadro ve branş dağılımı ile başvuru tarihleri netlik kazanacak. Ardından ise ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.



