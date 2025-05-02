Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçi alacak. Sürekli işçi alımı kadro, kontenjan ve branş dağlıma göre, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı ile aşçı istihdam edilecek. Başvurular 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı ne kadar güvenlik görevlisi alacak? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak. İşte İŞKUR sürekli işçi alımı kadro, kontenjan ve branş dağlımı.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ile ne kadar temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı alacak?
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu nereden nasıl yapılacak?
Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr", Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "yhgm.saglik.gov.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek.
Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.