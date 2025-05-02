Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak. İşte İŞKUR sürekli işçi alımı kadro, kontenjan ve branş dağlımı.