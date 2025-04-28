SAĞLIK BAKANLIĞI ÖSYM KILAVUZU 28 NİSAN: Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı...

​2025 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 37 bin personel alımının ilk etabı için başvuruların Mayıs ayında alınması planlanıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, başvuru kılavuzu 28 Nisan 2025 tarihinde ÖSYM'ye gönderilecek ve kılavuz yayımlandıktan sonra başvurular başlayacak. İlk etapta 19 bin personel alımı yapılacak olup, kalan 18 bin personel alımı ise Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilecek.

1 /6 Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından, alım yapılacak kadro ve branş dağılımları netlik kazanacak. Bakan Memişoğlu, ilk etapta hemşire, diyetisyen, sağlık yönetimi ve sağlık mesleklerinin tamamının branş ve kadro dağılımı içerisinde olacağını belirtti. Ancak hangi branştan kaç kişi alınacağı, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak. ​

2 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI? Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Gün içerisinde ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

3 /6 19 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU? Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kapsamında kadro ve branş dağılımı ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak.

4 /6 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek adaylar başvurularını yapabilecek.

5 /6 Hangi Kadro ve Branşlarda Alım Yapılacak? Bakan Memişoğlu, 19 bin kişilik alımda hemşire, diyetisyen, sağlık yönetimi ve çeşitli sağlık meslek gruplarından personel alınacağını açıkladı. Özellikle hemşirelik ve yardımcı sağlık hizmetleri branşlarında önemli sayıda alım yapılması bekleniyor.