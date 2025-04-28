Sağlık Bakanlığı personel alımı açıklaması geldi: Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu açıklandı mı son dakika?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında 37 bin personel alımı için düğmeye bastı. İlk etapta Mayıs ayında 19 bin, Eylül ayında ise 18 bin kadro için ilan yayımlanacak. Başvuru kılavuzunun 28 Nisan’da ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta Mayıs ayında 19 bin, ikinci etapta ise Eylül ayında 18 bin personel alımı yapılması planlanıyor. Başvuru kılavuzunun 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor. Başvurular, ÖSYM üzerinden alınacak ve adayların KPSS puanlarına göre değerlendirilecek. Başvuru kılavuzunda, kadro ve branş dağılımları ile başvuru şartları ve özel koşullar gibi detaylar yer alacak.
BAKAN MEMİŞOĞLU TARİH VERDİ
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi;
"37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."
SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Sağlık Bakanı Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yayımlanacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin çalışmaları tamamladıktan sonra ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak.
Başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, özel-genel şartlar, illere göre ayrılan kadrolar kılavuz ile belli olacak. Başvuruların Mayıs ayı içerisinde başlaması ön görülüyor.
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yerleştirme işlemi için takvim yayınlanacak. Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar belirlenen tarihlere işe başlama belgelerini kurumlara iletecek. Herhangi bir işlem yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.