Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak 15 bin 342 personel alımı tercih başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı için adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapacak. ÖSYM KPSS 2025/4 tercih kılavuzunu erişime açtı. İşte lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyi İstanbul’da alımı yapılacak hastaneler, kadro pozisyon ve branş dağılımları.
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı için KPSS 2025/4 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayacak ve 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu. 15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.
İşte KPSS-2025/4 tercih kılavuzu İstanbul’da sözleşmeli personel alımı yapan hastaneler, kadro pozisyon ve branş dağılımları.
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adayların tercihlerini, 8 Mayıs'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN