Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

14:3326/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı ikinci etap personel alımı için geri sayım başladı. Mayıs ayında 15.342 sözleşmeli personel ataması yapılmış, şimdi ise 18 bin yeni kadro için başvuru süreci yakında başlayacak.

2025’in ilk etap personel alımında 15.342 sağlık çalışanı istihdam eden Sağlık Bakanlığı, ikinci etap alımlar için geri sayımı başlattı. Toplam 18 bin sözleşmeli personelin alınacağı süreçte adaylar, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve özel şartları merak ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurularının ne zaman alınacağı henüz belli değil. Bakan Memişoğlu Sağlık Bakanlığı personel alımının Eylül-Ekim ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.

İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;


BİYOLOG 10


BÜRO PERSONELİ 215


ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75


DESTEK PERSONELİ 15


DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44


DİYETİSYEN 74


EBE 1280


FİZYOTERAPİST 121


GERONTOLOG 6


HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27


ODYOLOG 17


PERFÜZYONİST 25


PSİKOLOG 30


SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2


SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397


SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25


SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146


SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91


SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10


SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225


SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135


SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26


SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71


SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786


SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10


SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314


SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17


SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50


SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17


SOSYAL ÇALIŞMACI 67


TEKNİKER 235


TEKNİSYEN 273

#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı personel alımı
#Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?