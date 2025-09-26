SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

2025’in ilk etap personel alımında 15.342 sağlık çalışanı istihdam eden Sağlık Bakanlığı, ikinci etap alımlar için geri sayımı başlattı. Toplam 18 bin sözleşmeli personelin alınacağı süreçte adaylar, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve özel şartları merak ediyor.