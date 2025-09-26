SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı ikinci etap personel alımı için geri sayım başladı. Mayıs ayında 15.342 sözleşmeli personel ataması yapılmış, şimdi ise 18 bin yeni kadro için başvuru süreci yakında başlayacak.
2025’in ilk etap personel alımında 15.342 sağlık çalışanı istihdam eden Sağlık Bakanlığı, ikinci etap alımlar için geri sayımı başlattı. Toplam 18 bin sözleşmeli personelin alınacağı süreçte adaylar, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve özel şartları merak ediyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurularının ne zaman alınacağı henüz belli değil. Bakan Memişoğlu Sağlık Bakanlığı personel alımının Eylül-Ekim ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.
KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.
KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.
İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273