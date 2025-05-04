Sağlık Bakanlığı İŞKUR başvuru ekranı üzerinden iş başvurusu yapılıyor. Sağlık Bakanlığı temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı alımı yapacak. Başvurular 5 Mayıs 2025 itibarıyla başlayacak ve 9 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Peki Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvurusu nereden nasıl yapılacak? İşte temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı İŞKUR başvuru ekranı.
Sağlık Bakanlığı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonlarında Türkiye genelinde geniş çaplı personel alımları gerçekleştirmekte. Bu alımlar, İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarla duyurulmuş olup, başvurular belirli şartlar çerçevesinde kabul edilmekte. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı açıldı mı?
Sağlık Bakanlığı İşçi Alımı Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar
Temizlik Görevlisi: En az 3.170 kişi alınacak olup, KPSS şartı aranmamaktadır. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak ve kura yöntemiyle belirlenecektir.
Güvenlik Görevlisi: 240 kişilik alım planlanmaktadır. Adayların silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.
Klinik Destek Elemanı: 242 kişilik alım yapılacaktır. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak ve kura yöntemiyle belirlenecektir.
aşçı alımında 6 kontenjan ayrılmış durumda.
Sağlık Bakanlığı temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı alımı başvurular nereden yapılacak?
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. İlanlar yayımlandıktan sonra, adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. Alım süreci kura yöntemiyle ve mülakatsız olarak tamamlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi illerde alım olacak?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için başvuru süreci 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında başlayacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte sürekli işçi alımının hangi illerde olacağına ilişkin detaylar da netleşmiş olacak. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 8.000 Sürekli işçi alımı yapılmış, alımı yapılan iller şu şekilde olmuştu:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerinde alınmıştı.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları nedir?
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden online olarak yapılacak. İŞKUR'un "esube.iskur.gov.tr" adresinden kullanıcı girişi yaparak başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.
Adayların başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir (05/05/1985 ve sonrası doğumlu olanlar başvuru yapabilecektir).
Başvurulan meslek için belirlenen okul/bölüm mezuniyeti şartı aranmaktadır. Örneğin, klinik destek elemanı için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanının ilgili dallarından mezun olmak gerekmektedir. Güvenlik görevlisi için ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunu olmak gerekmektedir.
Adayların görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekmektedir (Bu belge atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
Güvenlik görevlisi pozisyonu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
Ayrıca, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümlerine göre arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel bir durumun olmaması gerekmektedir.
Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonları için alımlar il düzeyinde yapılacak olup, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki kayıtlı adresleri dikkate alınacaktır. Aşçı alımı ise ulusal düzeyde yapılacaktır. Her aday yalnızca bir kadro ve bir il için başvuru yapmacak.