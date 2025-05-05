Adayların görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekmektedir (Bu belge atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

Güvenlik görevlisi pozisyonu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

Ayrıca, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümlerine göre arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel bir durumun olmaması gerekmektedir.

Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı pozisyonları için alımlar il düzeyinde yapılacak olup, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki kayıtlı adresleri dikkate alınacaktır. Aşçı alımı ise ulusal düzeyde yapılacaktır. Her aday yalnızca bir kadro ve bir il için başvuru yapmacak.