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Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları: Gözler ÖSYM'de! KPSS 2025/4 tercih sonuç sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları: Gözler ÖSYM'de! KPSS 2025/4 tercih sonuç sorgulama ekranı

14:5111/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?</p>
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/4 tercih sonuçları için geri sayım. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel alımı tercihleri 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sağlık Bakanlığı bu yıl biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık teknikeri, teknisyen ve diğer birçok kadroya alım yapacak. Peki Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 2025/4 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alım, KPSS-2025/4 puanlarıyla ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılacak. Başvurular 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alındı. Peki Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 2025/4 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı KPSS 2025/4 Yerleştirme Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Başvuruların 8 Mayıs 2025 tarihinde sona ermesinin ardından, tercih sonuçlarının Mayıs ayı sonuna kadar açıklanması beklenmektedir. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.


Sağlık Bakanlığı 2025/4 yerleştirme sonuçları Sorgulama Ekranı


Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro ve Branş Dağılımı

Alım yapılacak kadrolar arasında hemşire, ebe, sağlık teknikeri, büro personeli, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve teknisyen gibi çeşitli branşlar bulunmaktadır. Öne çıkan bazı kontenjanlar şunlardır:

HEMŞİRE 7.597

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

EBE 1280

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

TEKNİSYEN 273

TEKNİKER 235

BÜRO PERSONELİ 215

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

FİZYOTERAPİST 121

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DİYETİSYEN 74

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

PSİKOLOG 30

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

PERFÜZYONİST 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

ODYOLOG 17

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

DESTEK PERSONELİ 15

BİYOLOG 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

GERONTOLOG 6

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2


Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Atama ve Belge Teslimi

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, atanmaya hak kazanan adaylar, gerekli belgeleri belirlenen süre içinde Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimlerine teslim etmelidir. Belgelerin teslim tarihi ve yeri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyurulacaktır.

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