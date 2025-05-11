Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı KPSS 2025/4 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/4 tercih sonuçları için geri sayım. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı personel alımı tercihleri 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sağlık Bakanlığı bu yıl biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık teknikeri, teknisyen ve diğer birçok kadroya alım yapacak. Peki Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 2025/4 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

1 /7 Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alım, KPSS-2025/4 puanlarıyla ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılacak. Başvurular 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alındı. Peki Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı 2025/4 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.

2 /7 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı KPSS 2025/4 Yerleştirme Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Başvuruların 8 Mayıs 2025 tarihinde sona ermesinin ardından, tercih sonuçlarının Mayıs ayı sonuna kadar açıklanması beklenmektedir. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler.

Sağlık Bakanlığı 2025/4 yerleştirme sonuçları Sorgulama Ekranı



3 /7 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Kadro ve Branş Dağılımı Alım yapılacak kadrolar arasında hemşire, ebe, sağlık teknikeri, büro personeli, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve teknisyen gibi çeşitli branşlar bulunmaktadır. Öne çıkan bazı kontenjanlar şunlardır:

4 /7 HEMŞİRE 7.597 SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786 EBE 1280 SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397 SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225 TEKNİSYEN 273 TEKNİKER 235 BÜRO PERSONELİ 215

5 /7 SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146 SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135 SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132 FİZYOTERAPİST 121 SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75 DİYETİSYEN 74 SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71 SOSYAL ÇALIŞMACI 67 SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50 DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

6 /7 PSİKOLOG 30 İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27 SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26 PERFÜZYONİST 25 SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25 ODYOLOG 17 SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17 SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17 DESTEK PERSONELİ 15 BİYOLOG 10 SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10 SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10 GERONTOLOG 6 SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

