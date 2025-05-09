Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuç tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025/4 KPSS tercih süreci sona erdi, şimdi tüm gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihte. 2-8 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan başvuru sürecinin ardından, 15 bin 342 kişilik kadro için yapılan tercihler ÖSYM tarafından değerlendirilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağını merakla bekliyor. Tercih sonuçlarının, ÖSYM’nin değerlendirme takvimine bağlı olarak Mayıs ayı ortasında açıklanması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı personel alım sürecinde kritik aşama tamamlandı, gözler şimdi tercih sonuçlarında. KPSS 2025/4 kapsamında toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı için başvurular 8 Mayıs’ta sona erdi. Hemşireden ebelere, ATT'den röntgen teknikerlerine kadar birçok branşta alım yapılacak süreçte, tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ÖSYM’nin sonuç takvimi merakla beklenirken, geçtiğimiz dönemlere göre sonuçların bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi.
8 Mayıs'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih netleştiğinde haberimize eklenecek.
18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.
15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.