Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

15:0228/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
<p>KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak?</p>
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı 2. etap personel alımı için süreç hızla yaklaşıyor. Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek 18 bin sağlık personeli için tercih tarihleri adayların en çok merak ettiği konular arasında. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada alımların Eylül-Ekim döneminde yapılacağını duyurmuştu. Peki KPSS 2025/5 kapsamında Sağlık Bakanlığı tercihleri hangi tarihlerde alınacak? Adayların yol haritası niteliğinde olacak KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı 2. dönem personel alımı için heyecan dorukta. Bakanlık, 18 bin sözleşmeli personel alımını kapsayan bu etapta hemşire, sağlık teknisyeni, diyetisyen, tıbbi sekreter ve büro personeli gibi branşlara odaklanırken, tercih tarihleri adaylar tarafından en çok merak edilen detay. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, alım sürecinin Eylül-Ekim 2025 döneminde tamamlanacağını duyurmuştu. Peki KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2025?

Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." açıklamasında bulundu. Yeni personel alımları için ÖSYM duyurusu geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025/5 KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak. Sağlık bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz yayımlanmadı. ÖSYM KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI (2. ETAP) KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı, Resmi Gazete'de, ardından da ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda yayımlanacak. Henüz Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilan duyurusu gelmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı şu şekildeydi:

Öte yandan branş dağılımı da belli olmazken bir önceki alımlarda dağılım şöyleydi:

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658


