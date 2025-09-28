Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı 2. dönem personel alımı için heyecan dorukta. Bakanlık, 18 bin sözleşmeli personel alımını kapsayan bu etapta hemşire, sağlık teknisyeni, diyetisyen, tıbbi sekreter ve büro personeli gibi branşlara odaklanırken, tercih tarihleri adaylar tarafından en çok merak edilen detay. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, alım sürecinin Eylül-Ekim 2025 döneminde tamamlanacağını duyurmuştu. Peki KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?