Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

07:5329/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı 2. etap personel alımı için süreç hızla yaklaşıyor. Bakanlık bünyesinde görevlendirilecek 15 bin 247 sözleşmeli sağlık personeli için tercih tarihleri adayların en çok merak ettiği konular arasında. Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Peki KPSS 2025/5 kapsamında Sağlık Bakanlığı tercihleri hangi tarihlerde alınacak? Adayların yol haritası niteliğinde olacak KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı.

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı 2. dönem personel alımı için heyecan dorukta. Bakanlık, 15 bin sözleşmeli personel alımını kapsayan bu etapta hemşire, sağlık teknisyeni, diyetisyen, tıbbi sekreter ve büro personeli gibi branşlara odaklanırken, tercih tarihleri adaylar tarafından en çok merak edilen detay. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, alım sürecinin Eylül-Ekim 2025 döneminde tamamlanacağını duyurmuştu. Peki KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS 2025/5 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2025?

Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylara Resmi Gazete'de yer alan ilandan ulaşılabiliyor.


SAĞLIK BAKANLIĞI 2025/5 KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''


SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI (2. ETAP) KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı, Resmi Gazete'de, ardından da ÖSYM KPSS tercih kılavuzunda yayımlanacak. Henüz Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilan duyurusu gelmedi.


SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımı şu şekildeydi:

Öte yandan branş dağılımı da belli olmazken bir önceki alımlarda dağılım şöyleydi:

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658


Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro branş dağılımı

