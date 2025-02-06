Kar tatili haberleri son dakika valilik açıklamaları ile gelmeye devam ediyor. Bugün okullar tatil mi 6 Şubat 2025 Perşembe günü için öğrenci ve veliler tarafından gündeme geldi. Sakarya okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe Sakarya okul yok mu? İşte Sakarya Valiliği'nden kar tatili açıklaması...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sakarya'da kar yağışı başladı.İl valilikleri ya da kaymakamlıklar okulların tatil edildiği illeri sosyal medya hesapları ve internet adreslerinden kamuoyuna duyuruyor. Peki, Sakarya'da okullar tatil mi?
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'da 6 Şubat Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.
Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün tatil edildi.
Konuya ilişkin Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini artırarak sürdürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.