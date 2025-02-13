Kar tatili haberleri son dakika valilik açıklamaları ile gelmeye devam ediyor. Sakarya'da 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullarda eğitime ara verilmişti. Kar yağışının etkili olmasının ardından kapanan 34 grup yolu ulaşıma yeniden açıldı. Peki, yarın Sakarya okullar tatil mi? 14 Şubat Perşembe Cuma okul var mı, yok mu? İşte Sakarya Valiliği'nden son dakika kar tatili açıklaması...
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Sakarya'da kar yağışı başladı.İl valilikleri ya da kaymakamlıklar okulların tatil edildiği illeri sosyal medya hesapları ve internet adreslerinden kamuoyuna duyuruyor. Peki, Sakarya'da okullar tatil mi?
Sakarya’da etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Türkiye genelinde birçok ilde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verilmesi üzerine, Sakarya’da da benzer bir kararın alınıp alınmayacağı araştırılıyor.
SAKARYA'DA YARIN (14 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kar tatili olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SAKARYA'DAN KAR MANZARALARI
Sakarya'da bugün yaşanan kar yağışının ardından kar fotoğrafları yayınlandı:
SAKARYA'DA ULAŞIMA KAPALI OLAN 42 YOLUN 34'Ü AÇILDI
Sakarya'da sabah saatlerinde ulaşıma kapalı olan 42 grup yolundan 34'ü temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı, 8 grup yolunda ise çalışmalar sürüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi 40 araç ve 80 kişilik ekiple şehrin dört bir yanında kar mesaisini sürdürüyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan grup yollarında aralıksız bir mesai harcayarak yağışın günlük hayatın etkilemesini önledi. Merkez ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanmazken şehrin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde ise kar etkisini yoğun şekilde gösteriyor.
Geyve, Kocaali ve Taraklı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarında Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başladı. 40 araç ve tam teşekküllü 80 kişilik ekiple sahada teyakkuzda, her an devriyelerini sürdüren YOL-BAK ekipleri, kapalı yolları açtıktan sonra tuzlama işlemlerini de gerçekleştirdi.