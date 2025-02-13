Sakarya’da etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Türkiye genelinde birçok ilde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verilmesi üzerine, Sakarya’da da benzer bir kararın alınıp alınmayacağı araştırılıyor.