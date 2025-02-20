Samsunda yarın okullar tatil mi? Alaçam, Asarcık ve Ladik'te 13 Şubat Perşembe günü okul olacak mı?

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Samsun'da il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi. Peki, 21 Şubat 2025 Cuma günü Samsun’da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Samsun Valiliği son dakika açıklaması yaptı mı? İşte güncel bilgiler…

1 /4 Samsun’un etkisi altına alan yoğun kar yağışı, öğrenci, öğretmen ve velilerin gözünü kulağını Valilikten gelecek kar tatili açıklamasına çevirdi. Samsun'da il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi. Vali Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kentte etkisini artırdığını belirtti. Peki yarın Samsun'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü okul tatil edildi mi?

2 /4 Samsun'da okullar tatil mi? Samsun'da il genelinde bugün öğleden sonra eğitime ara verildi. Vali Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kentte etkisini artırdığını belirtti. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden saat 12.00 itibarıyla gelen sarı kodlu uyarıya göre Samsun'da devam eden kar yağışının yer yer kuvvetli olacağının, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiğini aktaran Tavlı, şunları kaydetti:

3 /4 "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde,