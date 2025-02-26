Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok il ve ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürecek. Öğrenciler yarın okulları tatil edilip edilmediğini sorguluyor. Peki, Yarın Samsun’da okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Samsun Valiliği son dakika açıklaması yaptı mı? İşte güncel bilgiler…
Samsun’un etkisi altına alan yoğun kar yağışı, öğrenci, öğretmen ve velilerin gözünü kulağını Valilikten gelecek kar tatili açıklamasına çevirdi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün uyarılarına göre, kentte etkisini sürdürecek kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin açıkladı. Peki yarın Samsun'da okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe günü okul tatil edildi mi?
Samsun'da okullar tatil mi?
Samsun’da 27 Şubat Perşembe günü okullarda kar tatilinin olup olmadığına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Samsun'da bugün okullar tatil edilmişti.
Samsun’da kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildi. Vali Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam ettiğini belirtti. Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak 26 Şubat Çarşamba günü kent genelindeki eğitim, öğretime bir gün ara verildiğini vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:
“Samsunlu hemşerilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim, öğretime 26 Şubat Çarşamba günü 1 gün ara verilmiştir."