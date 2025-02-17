SGK başvuru detaylarını açıkladı: 19 bin liraya kadar yükseldi! 510 Euro maddi destek ödemesine kimler başvurabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla yürütülen "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (EDUCARE II) kapsamında çalışan annelere sağlanan bakıcı desteğini 325 Euro’dan 510 Euro’ya yükseltti. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz.” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışan annelere bakıcı desteği, 2025 yılında da devam ediyor. Küçük çocuğu olan kadınların iş yaşamından kopmaması ve çocuk bakıcılığının eğitimli kişilerce yapılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (EDUCARE II) kapsamında destek tutarı 510 Euro'ya yükseltildi. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36. ay dahil) çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede, aylık destek tutarı 325 Euro'dan 510 Euro'ya yükseltildi.
Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon Euro olan projeyle her ay 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor.
Yarı zamanlı çalışan annelerin de yararlanabildiği projeye başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
"PROJELERİMİZ BAŞARILI BİR BİÇİMDE SÜRÜYOR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha güçlü Türkiye için kayıtlı istihdamın artırılmasının önemine dikkati çekerek, bu kapsamda kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.
BAKAN IŞIKHAN: ANNELERİ DE ÇOCUKLARI DA BAKICILARI DA DESTEKLEMİŞ OLUYORUZ
Kadınların kayıtlı olarak istihdamda kalmasını ve istihdama katılmalarını sağlama hedefleri kapsamında hayata geçirdikleri birçok projenin başarılı bir biçimde sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"İş Pozitif ve Women-Up gibi, EDUCARE II de kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen projelerimiz arasında. EDUCARE projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış oluyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik ediliyor. Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz."
BAKAN IŞIKHAN: ANNELERİ DE ÇOCUKLARI DA BAKICILARI DA DESTEKLEMİŞ OLUYORUZ
Kadınların kayıtlı olarak istihdamda kalmasını ve istihdama katılmalarını sağlama hedefleri kapsamında hayata geçirdikleri birçok projenin başarılı bir biçimde sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"İş Pozitif ve Women-Up gibi, EDUCARE II de kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen projelerimiz arasında. EDUCARE projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış oluyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik ediliyor. Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz."