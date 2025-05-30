SGK emeklilik listesini paylaştı: 4A - 4B - 4C 'liye turnayı gözünden vurduracak emeklilik formülü! 47-48-49-50-51 yaşa...

BORÇLANMA, PLANLI EMEKLİLİK İÇİN FIRSAT SUNUYOR

Borçlanma sistemi, çalışılmayan yılların telafisi için yasal bir zemin sağlıyor. Emeklilik planlaması yapanlar için bu hak, hem prim gününü tamamlama hem de daha erken yaşta emekli olma fırsatı yaratıyor. Ancak borçlanma yapılacak sürelerin ve prim tutarlarının dikkatle hesaplanması ve bireysel duruma göre değerlendirilmesi gerekiyor.