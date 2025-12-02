47-48-49-50-51 yaşla emeklilik formülü sıralandı: SGK emeklilik listesini paylaştı: 4A - 4B - 4C 'liye...

SON 2520 GÜN KURALI: HANGİ STATÜDEN EMEKLİ OLACAKSINIZ?

Emeklilik statüsü belirlenirken, son 2520 prim günü dikkate alınıyor. Bu sürede hangi statüden (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) daha fazla prim ödenmişse, emeklilik o statüden gerçekleşiyor. Eğer son 1260 günden fazla süre isteğe bağlı Bağ-Kur primi ödenmişse, kişi Bağ-Kur şartlarına tabi olur. Şirket ortaklığı ya da kendi adına işyeri olanlar da otomatik olarak Bağ-Kur’lu sayılır. Ancak Anonim Şirket ortakları yönetim kurulu üyesi değilse, şirketlerinde SSK’lı (4/A) olarak çalışabilirler.