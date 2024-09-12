SGK ERKEN EMEKLİLİK LİSTESİNİ AÇIKLADI! Bu hastalıkları yaşayanlara emeklilik hakkı tanınıyor: 18 ve üzeri...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkların güncel listesini yayımladı. Bu düzenlemeye göre, iş gücünde %60 oranında kayıp yaşayan bireyler, belirtilen hastalıklardan birine sahip olduklarında erken emeklilik hakkından faydalanabilecekler. SGK'nın listesinde kanser, epilepsi, organ nakli, Parkinson ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları bulunuyor. Bu hastalıklar çalışma hayatını olumsuz etkilediği için malulen emeklilik kapsamında değerlendiriliyor.