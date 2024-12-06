SGK erken emeklilik listesini paylaştı: Prim başlangıç tarihinize göre emeklilik çizelgeniz oluştu

5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde sayılan işyerlerinde ve işlerde çalışanlara kişilere, kanunda belirtilen ilave hizmet süresi (en çok 5 yıl) verilir. Bu ilave sürenin en fazla 3 yıla kadar olmak üzere, yarısı emeklilik için tabi olunan yaştan indirilir. Ayrıca bu süreler için emekli ikramiyesi de ödenmekte.