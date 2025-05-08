SGK erken emeklilik şartları değişti! 48-49-50 yaşa kod listesi yeniden oluştu

Özellikle mesleğin durumuna göre, iş yer ve mesleğin niteliğine göre değişiklik arz edileceği söyleniyor. Örneğin şoförlük mesleği FHSZ gerektirmez. Şoför personeli getirip götürüyorsa bu hizmet süresinden faydalanamaz. Meslek kodu ile ilgili itfaiye şoförü ise fiili hizmet süresinden faydalanır.

Nisan 2025’ten itibaren mesleklerle ilgili bir liste yayınlandı. Listede ilgili mesleklerde hizmet günleri farklı iş kolu üzerinden değerlendirilip fiili hizmet süresine girişleri engellenecek."