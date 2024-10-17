SGK'dan primi az olana ödeme şansı doğdu: 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlara fırsat! 4500 primi dolduran...

Kıdem tazminatı, çalışanlar için en önemli güvencelerden biri olmayı sürdürüyor. Bu hak, yalnızca işveren tarafından işten çıkarılan çalışanlar için değil, bazı koşullarda kendi isteğiyle ayrılanlar için de geçerlidir. Özellikle emeklilik, askerlik veya evlilik gibi sebeplerle işten ayrılmak isteyen çalışanlar, belirli şartları sağladıkları takdirde kıdem tazminatı ödemesi alabilirler. Kıdem tazminatının hesaplanmasında prim gün sayısı ve işe başlangıç tarihi gibi unsurlar belirleyici rol oynar. İşte bu kriterlere göre değişen kıdem tazminatı detayları...