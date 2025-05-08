SGK'dan yıpranma payı düzenlemesi: Hangi meslekler erken emeklilik hakkını kaybetti?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara verilen fiili hizmet süresi, meslek kodu ve işin içeriğine göre yeniden değerlendiriliyor. Artık sadece gerçekten yıpratıcı ve riskli kabul edilen meslekler bu haktan yararlanacak” ifadelerini kullandı.