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SGK'dan yıpranma payı düzenlemesi: Hangi meslekler erken emeklilik hakkını kaybetti?

SGK'dan yıpranma payı düzenlemesi: Hangi meslekler erken emeklilik hakkını kaybetti?

21:158/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) uygulamasında kapsam daraltmasına gitti. Yeni düzenleme ile birlikte, bazı meslek grupları artık erken emeklilik hakkından yararlanamayacak. 2025 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren değişiklikte, işin niteliği gereği “risk unsuru taşımayan” görevlerde bulunan meslekler sistem dışına alındı. Peki hangi meslekler erken emeklilik hakkını kaybetti. İşte detaylar.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara verilen fiili hizmet süresi, meslek kodu ve işin içeriğine göre yeniden değerlendiriliyor. Artık sadece gerçekten yıpratıcı ve riskli kabul edilen meslekler bu haktan yararlanacak” ifadelerini kullandı.


HANGİ MESLEKLER YIPRANMA PAYI KAPSAMINDAN ÇIKARILDI?

SGK’nın yayınladığı listeye göre; belediye başkanları, muhasebeciler, danışmanlar, aşçılar, çaycılar, hizmetliler, sekreterler ve bar çalışanları gibi toplam 12 meslek grubu yıpranma payı kapsamından çıkarıldı.

Yıpranma payı devam eden meslekler

Yeni düzenlemeyle birlikte madenciler, emniyet güçleri, sağlık çalışanları, basın mensupları ve itfaiyeciler gibi ağır ve tehlikeli koşullarda çalışan meslek grupları yıpranma hakkını korumaya devam edecek. Bu mesleklerde görev yapan çalışanlar, prim gün sayılarına ek süre kazanmaya ve daha erken emeklilik imkânına sahip olacak.

Yıpranma Payı Kaldırılan Meslekler (2025 itibarıyla):

Belediye başkanları


Bar çalışanları


Balık toptancıları


Muhasebeciler ve mali işler sorumluları


Uluslararası ticaret uzmanları


Spor kulübü yöneticileri


Aşçılar


Bekçiler


Çaycılar


Danışmanlar


Hizmetliler


Sekreterler


Yıpranma Payı Devam Eden Meslekler:

Bu mesleklerde çalışanlar için erken emeklilik hakkı hala geçerli:


Madenciler (özellikle yeraltı çalışanları)


Demir-çelik sanayi işçileri


Asit ve benzeri kimyasal üretim işçileri


Sahil Güvenlik, Emniyet, MİT ve TSK personeli


Gazeteciler ve basın çalışanları


Sağlık çalışanları (doktor, hemşire, ebe vb.)


İtfaiyeciler

Yeni listeler Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


Meslek kodu ve işyeri niteliği fiili hizmet süresi zammı hakkı için belirleyici olmaya devam edecektir.


Aynı iş yerinde çalışan farklı personellerin durumu değişebilir (örneğin, bir şoför faydalanamazken, bir itfaiye şoförü faydalanabilir).


Kişisel durumunuza göre net bilgi almak için SGK'ya başvurmanız önerilir.

#Erken emeklilik
#Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
#Yıpranma Payı Olan Meslekler
#Erken emeklilik hakkı
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