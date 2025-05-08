SGK'dan yıpranma payı düzenlemesi: Hangi meslekler erken emeklilik hakkını kaybetti?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) uygulamasında kapsam daraltmasına gitti. Yeni düzenleme ile birlikte, bazı meslek grupları artık erken emeklilik hakkından yararlanamayacak. 2025 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren değişiklikte, işin niteliği gereği “risk unsuru taşımayan” görevlerde bulunan meslekler sistem dışına alındı. Peki hangi meslekler erken emeklilik hakkını kaybetti. İşte detaylar.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara verilen fiili hizmet süresi, meslek kodu ve işin içeriğine göre yeniden değerlendiriliyor. Artık sadece gerçekten yıpratıcı ve riskli kabul edilen meslekler bu haktan yararlanacak” ifadelerini kullandı.
HANGİ MESLEKLER YIPRANMA PAYI KAPSAMINDAN ÇIKARILDI?
SGK’nın yayınladığı listeye göre; belediye başkanları, muhasebeciler, danışmanlar, aşçılar, çaycılar, hizmetliler, sekreterler ve bar çalışanları gibi toplam 12 meslek grubu yıpranma payı kapsamından çıkarıldı.
Yıpranma payı devam eden meslekler
Yeni düzenlemeyle birlikte madenciler, emniyet güçleri, sağlık çalışanları, basın mensupları ve itfaiyeciler gibi ağır ve tehlikeli koşullarda çalışan meslek grupları yıpranma hakkını korumaya devam edecek. Bu mesleklerde görev yapan çalışanlar, prim gün sayılarına ek süre kazanmaya ve daha erken emeklilik imkânına sahip olacak.
Yıpranma Payı Kaldırılan Meslekler (2025 itibarıyla):
Belediye başkanları
Bar çalışanları
Balık toptancıları
Muhasebeciler ve mali işler sorumluları
Uluslararası ticaret uzmanları
Spor kulübü yöneticileri
Aşçılar
Bekçiler
Çaycılar
Danışmanlar
Hizmetliler
Sekreterler
Yıpranma Payı Devam Eden Meslekler:
Bu mesleklerde çalışanlar için erken emeklilik hakkı hala geçerli:
Madenciler (özellikle yeraltı çalışanları)
Demir-çelik sanayi işçileri
Asit ve benzeri kimyasal üretim işçileri
Sahil Güvenlik, Emniyet, MİT ve TSK personeli
Gazeteciler ve basın çalışanları
Sağlık çalışanları (doktor, hemşire, ebe vb.)
İtfaiyeciler
Yeni listeler Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Meslek kodu ve işyeri niteliği fiili hizmet süresi zammı hakkı için belirleyici olmaya devam edecektir.
Aynı iş yerinde çalışan farklı personellerin durumu değişebilir (örneğin, bir şoför faydalanamazken, bir itfaiye şoförü faydalanabilir).
Kişisel durumunuza göre net bilgi almak için SGK'ya başvurmanız önerilir.