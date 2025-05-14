SGK'dan yıpranma payı için yeni düzenleme: 4.873 mesleğe yıpranma hakkı yok! Erken emeklilik şartları değişiyor mu?

AŞÇI, SEKRETER, BEKÇİ DE LİSTEDE

Gelelim, SGK’nın, yıpranma hakkıyla ilgili açıklamasına. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için kanun kapsamındaki işyerleri ile birlikte yıpranmaya neden olacak işlerde fiilen çalışılması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şartı aranıyor ki, bu kişiler erken emeklilik hakkından yararlana-bilsin.

SGK, işyerlerinde inceleme yapıyor ve fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinde, yıpranma hakkına tabi olmayan çalışanlar için de yıpranma hakkına sahipmiş gibi bildirimler yapıldığını tespit ediyor. Örneğin, aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli, sekreter gibi mesleklerde çalışanlar gibi. Normalde bu işlerde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlanmaması gerekirken, işyerleri bu kişileri de dahil ederek, SGK’ya bildiriyor.