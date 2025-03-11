Sıfır araba fiyatlarına son noktayı koydu: Mart ayı kampanyaları açıklandı! 960 bin TL'ye kadar...

Özellikle döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişiklikler, sıfır otomobil fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte birçok marka fiyat listelerini güncellerken, tüketiciler de yeni fiyatları yakından takip ediyor. Otomotiv sektöründe stok durumu ve kampanyalar da fiyatların seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. İşte Mart ayı sıfır araba kampanyaları

1 /14 Mart ayının gelmesiyle birlikte otomotiv sektöründe fiyat güncellemeleri hız kazandı. Markalar, döviz kuru ve maliyet artışlarını dikkate alarak sıfır otomobil fiyat listelerini yeniledi. Tüketiciler, güncellenen fiyatları ve olası kampanyaları yakından takip ediyor.

2 /14 İşte marka marka sıfır kilometre otomobil fiyatları... AUDI A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.308.740 TL

3 /14 A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 2.753.571 TL

4 /14 A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.426.028 TL

5 /14 TOYOTA CHR 1.943.500 TL

6 /14 Toyota C-HR Hybrid Passion X-Sport 2.167.000 TL

7 /14 Toyota Corolla Hybrid 1.463.000 TL

8 /14 VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 1.407.200 TL

9 /14 Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life 1.656.200 TL

10 /14 Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 1.585.200 TL

11 /14 Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 1.882.200 TL

12 /14 OPEL Corsa 1.190.900 TL

13 /14 HYUNDAİ 1.2 MPI 79PS Jump 965.000 TL