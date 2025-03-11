Sıfır araba fiyatlarına son noktayı koydu: Mart ayı kampanyaları açıklandı! 960 bin TL'ye kadar...

Özellikle döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişiklikler, sıfır otomobil fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte birçok marka fiyat listelerini güncellerken, tüketiciler de yeni fiyatları yakından takip ediyor. Otomotiv sektöründe stok durumu ve kampanyalar da fiyatların seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. İşte Mart ayı sıfır araba kampanyaları
Mart ayının gelmesiyle birlikte otomotiv sektöründe fiyat güncellemeleri hız kazandı. Markalar, döviz kuru ve maliyet artışlarını dikkate alarak sıfır otomobil fiyat listelerini yeniledi. Tüketiciler, güncellenen fiyatları ve olası kampanyaları yakından takip ediyor.
İşte marka marka sıfır kilometre otomobil fiyatları...
AUDI
A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI
2.308.740 TL
A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic
2.753.571 TL
A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI
2.426.028 TL
TOYOTA
CHR
1.943.500 TL
Toyota C-HR Hybrid Passion X-Sport
2.167.000 TL
Toyota Corolla Hybrid
1.463.000 TL
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
1.407.200 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life
1.656.200 TL
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression
1.585.200 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life
1.882.200 TL
OPEL
Corsa
1.190.900 TL
HYUNDAİ
1.2 MPI 79PS Jump
965.000 TL
1.2 MPI 79PS Jump
1.010.000 TL.