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Sıfır araba fiyatlarına son noktayı koydu: Mart ayı kampanyaları açıklandı! 960 bin TL'ye kadar...

Sıfır araba fiyatlarına son noktayı koydu: Mart ayı kampanyaları açıklandı! 960 bin TL'ye kadar...

12:2011/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Özellikle döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişiklikler, sıfır otomobil fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte birçok marka fiyat listelerini güncellerken, tüketiciler de yeni fiyatları yakından takip ediyor. Otomotiv sektöründe stok durumu ve kampanyalar da fiyatların seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. İşte Mart ayı sıfır araba kampanyaları

Mart ayının gelmesiyle birlikte otomotiv sektöründe fiyat güncellemeleri hız kazandı. Markalar, döviz kuru ve maliyet artışlarını dikkate alarak sıfır otomobil fiyat listelerini yeniledi. Tüketiciler, güncellenen fiyatları ve olası kampanyaları yakından takip ediyor.

İşte marka marka sıfır kilometre otomobil fiyatları...

AUDI

A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI

2.308.740 TL

A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic

2.753.571 TL

A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI

2.426.028 TL

TOYOTA

CHR

1.943.500 TL

Toyota C-HR Hybrid Passion X-Sport

2.167.000 TL

Toyota Corolla Hybrid

1.463.000 TL

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

1.407.200 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life

1.656.200 TL

Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression

1.585.200 TL

Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life

1.882.200 TL

OPEL

Corsa

1.190.900 TL

HYUNDAİ

1.2 MPI 79PS Jump

965.000 TL

1.2 MPI 79PS Jump

1.010.000 TL.

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