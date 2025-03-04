Sigara fiyatları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında yapılan artışlar, sigara fiyatlarına da yansıyor. Yeni yıl ile birlikte çeşitli ürünlerde fiyat değişiklikleri olurken, bu ürünlerden biri de sigara oldu. Tütün kullanıcıları ise sigara fiyatlarına zam mı geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu? gibi soruların yanıtını araştırmaya devam ediyor. Peki 4 Mart zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

1 /6 Çeşitli sigara grupları belirli dönemlerde fiyatlarda zam uygulamasına gidiyor. Bugün ise Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna 8 tl zam yapılacağını açıkladı. Peki sigara fiyatlarındaki son durum nedir? Ne kadar zam geldi, en ucuz sigara fiyatı ne kadar?

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SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna 8 TL zam geldiğini duyurdu.

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EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı fiyat listesine göre grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuz sigara fiyatı 76 TL olacak.

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SİGARAYA ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Zamlı fiyatlar 5 Mart'tan itibaren geçerli olması bekleniyor.



5 /6 SİGARANIN ZARARLARI

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) yer alan bilgilere göre, Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre sigara kullanan kişilerde maalesef hastalıkların geri dönüşü mümkün olmamaktadır.

Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır. Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar. Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir.

Ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve kanser riski artar. Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır. Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar. Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur. Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir. Burunda koku alma duygusu azalır. Akciğerlerde kansere yakalanma, Bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir. Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır. Pankreas kanseri riski artar. Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, rahim kanseri gibi tehlikeler oluşur. Testisler ve cinsel organlarda iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar meydana gelir. İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir. Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür. Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir. Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur. Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.

