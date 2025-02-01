SİGARA ZAMMI İLE GÜNCEL FİYATLAR SON DAKİKA 1 ŞUBAT 2025: Sigaraya zam geldi mi, en düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

Sigara fiyatlarını etkileyecek önemli bir gelişme yaşandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında yapılan artışın ardından, sigara fiyatlarında da yükseliş bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, bir paket sigaranın fiyatına 2 ila 2,5 TL arasında zam geleceği öngörülüyor. Yeni fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde uygulanması bekleniyor. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu?

1 /6 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı karar ile sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranında artış yapıldı. Yeni düzenleme kapsamında, ÖTV artış oranı %7,56 olarak belirlendi. Bu artışla birlikte sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 1,7026 TL’den 1,8312 TL’ye yükseldi. Yaklaşık 13 kuruşluk bu artışın sigara fiyatlarına yansıması bekleniyor.

2 /6 Sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranı Artırıldı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı %7,56 olarak gerçekleşti.

3 /6 ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi, yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükseldi.

4 /6 Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse, sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı 7 lira 80 kuruştan 8 lira 38 kuruşa yükselecek.

5 /6 Hesaplamalara göre, sigara fiyatları 2-2,5 lira artacak.