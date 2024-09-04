3600 günü olan istifa ederse tazminat alır mı?

Bu konuda en şanslı olan kesim 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanları kapsıyor. Bu kişiler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıktan sonra istifa etseler de kıdem tazminatlarını alabildikleri için her girdikleri işten kendi rızalarıyla çıktıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar.