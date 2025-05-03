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Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti: Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı neydi?

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti: Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı neydi?

16:393/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kalp ameliyatının ardından durumu ağırlaşan Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

"NÖROLOJİK TABLOSU AĞIRLAŞTI"

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır.

Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

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Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti: Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı neydi?