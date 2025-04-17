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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme: Uyutulma süresi uzatıldı

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme: Uyutulma süresi uzatıldı

08:5717/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde aort damarında yırtılma tespit edilen Önder, acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 10 saat süren zorlu operasyonun ardından Önder yoğun bakıma alındı. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Yoğun bakımdan çıktı mı, iyileşti mi? İşte detaylı bilgiler....

Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 saat süren zorlu operasyonun ardından Önder yoğun bakıma alındı. Önder’in sağlık durumuna dair doktorundan açıklama geldi. Prof. Dr. Ertan Sağbaş, “Kanaması durdu gibi, kızına tepki verdi” ifadelerini kullandı..

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedbir amaçlı uyutulma süresinin tedbir amaçlı beş güne çıkartıldığı açıklandı.

DEM Partili heyet, Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı Şişli'deki hastanede siyasi, sanatçı birçok ismin geçmiş olsun ziyaretlerini kabul ediyor.

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