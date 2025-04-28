TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’da hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde aort damarında yırtılma tespit edilen Önder, acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 10 saat süren zorlu operasyonun ardından Önder yoğun bakıma alındı. DEM Partili, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in son durumuna ilişkin hastanenin ardından doktorları açıklama yaptı. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Yoğun bakımdan çıktı mı, iyileşti mi? İşte detaylı bilgiler....
Beşiktaş'taki evinde rahatsızlanan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 saat süren zorlu operasyonun ardından Önder yoğun bakıma alındı. Önder’in sağlık durumuna dair doktorundan yeni açıklama geldi.
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastanenin ardından doktorları açıklama yaptı.
Sırrı Süreyya Önder'in beyin ölümü mü gerçekleşti?
"Şu an başka bir kırılma noktasındayız." diye konuşan doktorlar, Önder'in beyin ödemi olduğunu ve beyninin şiştiğini dile getirdi. Doktorlar, "Uyanma yok, reflekslerde belirti yok. Bir mucize gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.
"SABIRLA BEKLEYECEĞİZ"
Bugün 13'üncü gününde. Hastamız kalp destek cihazı altında, yoğun bakım ünitemizde nörolojik açısından içinde bulunduğumuz tablo bozulmaya başlamıştır. Şu anda başka bir kırılım noktasındayız. Kendisinin beyin kan akımı mevcuttur. Kendisinin hayat tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır. Tedavimize devam edeceğiz. Sabırla bekleyeceğiz.
KIRILMA NOKTASI NEDİR?
Hocamızın söylediği kırılma noktası şu, kalp sistemindeki problemler ön plandayken, son zamanlarda nörolojik problemler öne çıkmış durumda.
Giderek reflekslerin azaldığını söyleyebiliriz. Hem muayenelerdeki, hem de elektro fizyolojik olarak çıkan bulgularda cevapsızlık hali göstermeye başladı. İlk günlere göre norolojik bulgularda kötüleşme denilebilir.
"BEYİN ŞİŞMİŞ VAZİYETTE"
Hastanın ödemi var, beyni şişmiş vaziyette.
Zaman bildirmek mümkün değil. Çok temkinli iyimserlikte olmak lazım. Ama elimizdeki kriterlerin daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz.
Birçok organ birbirini ilgilendiriyor ama akciğer etkilendi. Ekmo kalbin ve akciğerin yerini tutuyor. Dolaşımda bir problem yok. Kalpte bahsettiğimiz iyileşme sınırlı kaldı. Herhangi bir uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Uyanma yok, refleklerde ilerleme yok. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.