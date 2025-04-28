"BEYİN ŞİŞMİŞ VAZİYETTE"





Hastanın ödemi var, beyni şişmiş vaziyette.

Zaman bildirmek mümkün değil. Çok temkinli iyimserlikte olmak lazım. Ama elimizdeki kriterlerin daha iyiye gittiğini söylememiz çok zor. Beyin ölümü bulguları şu anda yok. Yapılan tetkiklerde böyle bir şey yok. Bunu ancak zaman içerisinde cevaplandırabileceğiz.





Birçok organ birbirini ilgilendiriyor ama akciğer etkilendi. Ekmo kalbin ve akciğerin yerini tutuyor. Dolaşımda bir problem yok. Kalpte bahsettiğimiz iyileşme sınırlı kaldı. Herhangi bir uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Uyanma yok, refleklerde ilerleme yok. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.







