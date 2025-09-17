Yeni Şafak
ŞOK 17 Eylül 2025 kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde?

09:00 17/09/2025, Çarşamba
<p><strong><u>ŞOK indirim ürünleri</u></strong></p>
17 Eylül ŞOK aktüel kataloğu 2025 vatandaşların gündeminde yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu Perşembe de ŞOK raflarında indirimli ürünler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, teknolojik cihazlardan kırtasiye ürünlerine kadar birçok kategoride fırsatlar müşterileri bekliyor. ŞOK indirim gününde hangi ürünlerin indirime girdiğini merak edenler kataloğu inceleyerek alışveriş planlarını yapıyor.

17 Eylül 2025 ŞOK kataloğu yayınlandı! ŞOK’un merakla beklenen indirim günü Çarşamba için hazırladığı aktüel ürünler listesi tüketicilerin ilgisini çekiyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik eşyalardan kırtasiye ürünlerine kadar geniş bir yelpazede birçok ürün bu hafta indirimli fiyatlarla raflarda yer alıyor. Peki, ŞOK’ta bu hafta hangi ürünler indirimde?

Bambu Çamaşır Sepeti: ₺479

3'lü Bambu Organizer Sepet: ₺

349Çok Amaçlı Kapaklı Kutu: ₺100

Kapaklı Mega Kutu: ₺139

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici: ₺44.95

Çok Amaçlı Kutu: ₺84.95

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici: ₺84.95

Baskılı Pencereli Hurç: ₺84.95

Kapaklı Bambu Organizer Kutu Büyük Boy: ₺349

Kapaklı Bambu Organizer Kutu Orta Boy: ₺299

Baskılı Midi Hurç: ₺59.95

Baskılı Maxi Hurç: ₺69.95

Baza Altı Baskılı Hurç Orta Boy: ₺69.95

Baza Altı Baskılı Hurç Büyük Boy: ₺79.95

3'lü Bavul İçi Organizer: ₺199

Tam Otomatik Şemsiye: ₺199

ABS Orta Boy Valiz Gold: ₺689

ABS Kabin Boy Valiz Gold: ₺589

ABS Büyük Boy Valiz Gold: ₺779

Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap: ₺69.95

Penti Daima 15 Den 2'li Pantolon Çorap: ₺44.95

3'lü Kadın Bambu Soket Çorap Ribanalı: ₺75

5'li Kadın Pamuklu Patik Çorap Ribanalı: ₺75

3'lü Erkek Bambu Soket Çorap Ribanalı: ₺100

Minik Adımlar İlk Kitap Çeşitleri: ₺50

Kasa Arkası İndirimleri (₺50 ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli)

Duru Duş Jeli Çeşitleri (650 ml): ₺85

Uni Baby Bebek Şampuanı (900 ml): ₺90

Ülker Dido Klasik XXL Tablet (215g): ₺99

