17 Eylül ŞOK aktüel kataloğu 2025 vatandaşların gündeminde yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu Perşembe de ŞOK raflarında indirimli ürünler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, teknolojik cihazlardan kırtasiye ürünlerine kadar birçok kategoride fırsatlar müşterileri bekliyor. ŞOK indirim gününde hangi ürünlerin indirime girdiğini merak edenler kataloğu inceleyerek alışveriş planlarını yapıyor.
Bambu Çamaşır Sepeti: ₺479
3'lü Bambu Organizer Sepet: ₺
349Çok Amaçlı Kapaklı Kutu: ₺100
Kapaklı Mega Kutu: ₺139
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici: ₺44.95
Çok Amaçlı Kutu: ₺84.95
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici: ₺84.95
Baskılı Pencereli Hurç: ₺84.95
Kapaklı Bambu Organizer Kutu Büyük Boy: ₺349
Kapaklı Bambu Organizer Kutu Orta Boy: ₺299
Baskılı Midi Hurç: ₺59.95
Baskılı Maxi Hurç: ₺69.95
Baza Altı Baskılı Hurç Orta Boy: ₺69.95
Baza Altı Baskılı Hurç Büyük Boy: ₺79.95
3'lü Bavul İçi Organizer: ₺199
Tam Otomatik Şemsiye: ₺199
ABS Orta Boy Valiz Gold: ₺689
ABS Kabin Boy Valiz Gold: ₺589
ABS Büyük Boy Valiz Gold: ₺779
Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap: ₺69.95
Penti Daima 15 Den 2'li Pantolon Çorap: ₺44.95
3'lü Kadın Bambu Soket Çorap Ribanalı: ₺75
5'li Kadın Pamuklu Patik Çorap Ribanalı: ₺75
3'lü Erkek Bambu Soket Çorap Ribanalı: ₺100
Minik Adımlar İlk Kitap Çeşitleri: ₺50
Kasa Arkası İndirimleri (₺50 ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli)
Duru Duş Jeli Çeşitleri (650 ml): ₺85
Uni Baby Bebek Şampuanı (900 ml): ₺90
Ülker Dido Klasik XXL Tablet (215g): ₺99