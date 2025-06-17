ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. Şok'ta bu hafta indirimde olan ürünler arasında uzaktan kumandalı akülü araba, çocuk şortlu takım, şapka, puzzle, oyuncu kulaklık yer almakta. Peki Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 18 Haziran 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

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ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var? Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 9.990 TL, Rampage Işıklı Şarj İstasyonu 599 TL, Rampage Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık 729 TL, Rampage RGB Oyuncu Mouse 449 TL, Asonic Ultra Akıllı Saat 399 TL, Mikado Karaoke Mikrofonlu Hoparlör 699 TL, Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 899 TL,



3 /6 750 g Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 119 TL 900 g Mis Süzme Yoğurt 84.50 TL 2 kg Piyale Un 37.50 TL Hot Wheels Mega Ralli / Meydan Okuma Seti 899 TL, Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 649 TL, Hot Wheels Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 249 TL, Hot Wheels Fırlatma Seti 199 TL,

4 /6 Lisanslı Şapka 149 TL, 2'li Lisanslı Çocuk Çorap 75 TL, 5'li Figür Seti 499 TL, Lisanslı Kumbara 29,95 TL, Lisanslı 4in1 Puzzle 100 TL, Lisanslı Kapaklı Oyuncak Kutusu 179 TL, Çocuk Çift Toka Terlik 100 TL,

5 /6 Köpek Balığı Figürlü Çocuk Terlik 139 TL, Figürlü Çocuk Terlik / Sandalet 139 TL, 6'lı Terlik Aksesuarı 29,95 TL, 120 Parça Micro Blok Set 249 TL, Kutulu Mikro ve Pixel Blok 119 TL Rookie Işıklı Paten 649 TL, Barbie Deniz Kızı 249 TL, Gokidy Dollylan Luvlie Piknik Günü 299 TL, Mega Pokemon Poke Ball Blok 349 TL, Çantalı Deniz Kabuğu Evim 149 TL,