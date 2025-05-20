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Şok 21 Mayıs 2025 aktüel ürünler: Cam ankastre Set, et kıyma makinesi, düdüklü tencere geliyor

Şok 21 Mayıs 2025 aktüel ürünler: Cam ankastre Set, et kıyma makinesi, düdüklü tencere geliyor

14:2420/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
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<p>ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu</p>
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. ŞOK market 21 Mayıs Çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Bu hafta indirimde olan ürünler arasında cam ankastre Set, et kıyma makinesi, düdüklü tencere geliyor. Peki Çarşamba günü ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 21 Mayıs ŞOK markette hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK market Çarşamba günü indirimleri...

Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK Market 21 Mayıs 2025 Çarşamba kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şu şekilde:

ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Alpina Cam Ankastre Set 6.499 TL

Sinbo Et Kıyma Makinesi 1.899 TL

Vivaldi Düdüklü Tencere 999 TL

4'lü Standlı Kesim Tahtası 499 TL

Kasap Bıçağı 59.95 TL

Satır 139 TL

Bıçak Bileyici 75 TL

Lüks Masa Örtüsü 249 TL

750 g Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 119 TL

900 g Mis Süzme Yoğurt 84.50 TL

2 kg Piyale Un 37.50 TL

3 kg Anadolu Mutfağı İri Salamura Tuzu 29.90 TL

2.5 kg Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 119 TL

100 g Tchibo Türk Kahvesi 49.90 TL

1 L MeySu Şeftali Elma Suyu 39.90 TL

4'lü 1 L Pınar Yağlı Süt 119 TL

Kent Şeker Çeşitleri 75 TL

Ülker Şeker Çeşitleri 75 TL

1 L Ebru Limon Kolonyası 85 TL

Karmen Çikolata 169 TL

Şölen Çikolata 50 TL

Ülker Çikolata 199 TL

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