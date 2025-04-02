ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. 2 Nisan Çarşamba günü reyonunda klima, temizlik seti, süpürge, su sebili, mop var. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Nisan indirimli ürünler listesi.

1 /6 Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğ unda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu , her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta gelecek aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel katalogları tüm fiyat listesi...

2 /6 ŞOK Aktüel Kataloğu 2 Nisan Çarşamba ve fiyat listesi Regal Luna Inverter 12000 Btu A++ Klima - 21.299 TL Airfel LTXM50N 18000 BTU R32 A++ Inverter Duvar Tipi Klima - 38.599 TL Awox Flayer SS600 Sıcak-Soğuk Su Sebili - 3.899 TL Altus AL 7103 D 1000 Devir 7 Kg Çamaşır Makinesi - 11.299 TL Regal BM 424 4 Program Bulaşık Makinesi - 10.799 TL

3 /6 Pirantech Es92 Şarjlı Dik Süpürge - 2.999 TL YUI Nv602 Buharlı Temizlik Makinesi - 2.899 TL Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi - 899 TL Bornoz Askısı - 89,95 TL Calor Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL Mikrofiber Toz Alıcı - 59,95 TL Carino Terra Ütü Masası - 599 TL 360 Spin Mop - 249 TL Lime Pedallı 360 Spin Mop - 499 TL

4 /6 Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü Renkliler - 145 TL Mintax Yer Temizlik Havlusu Mop Uyumlu 50’li - 145 TL Mintax Mikrofiber Cam Bezi 2’li - 29,90 TL Mintax Yüzey Temizleyici Lavanta/Çiçek - 66,50 TL Mintax Sirkeli Genel Temizleyici - 42,50 TL Otomatik Mop Set - 799 TL Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge - 1.399 TL Vileda Turbo Temizlik Seti - 1.199 TL

5 /6 Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 2 L - 379 TL Mis Tam Yağlı Peynir 600 G - 135 TL Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 G - 165 TL Mis Pastörize Süt 1 L - 34,50 TL Mis Pastörize Süt - 99 TL çim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G - 209 TL Ahmet İpek Soslu Dana Döner 300 G - 119,90 TL Burn Kutu - 30 TL Amigo Kabuklu Yer Fıstığı - 62,50 TL