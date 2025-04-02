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ŞOK aktüel ürünleri 2 Nisan kataloğu: Bu hafta indirim reyonunda klima, temizlik seti, süpürge, su sebili, mop var

ŞOK aktüel ürünleri 2 Nisan kataloğu: Bu hafta indirim reyonunda klima, temizlik seti, süpürge, su sebili, mop var

09:072/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
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<p>ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu</p>
ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. 2 Nisan Çarşamba günü reyonunda klima, temizlik seti, süpürge, su sebili, mop var. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Nisan indirimli ürünler listesi.

Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta gelecek aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel katalogları tüm fiyat listesi...

ŞOK Aktüel Kataloğu 2 Nisan Çarşamba ve fiyat listesi

Regal Luna Inverter 12000 Btu A++ Klima - 21.299 TL

Airfel LTXM50N 18000 BTU R32 A++ Inverter Duvar Tipi Klima - 38.599 TL

Awox Flayer SS600 Sıcak-Soğuk Su Sebili - 3.899 TL

Altus AL 7103 D 1000 Devir 7 Kg Çamaşır Makinesi - 11.299 TL

Regal BM 424 4 Program Bulaşık Makinesi - 10.799 TL

Pirantech Es92 Şarjlı Dik Süpürge - 2.999 TL

YUI Nv602 Buharlı Temizlik Makinesi - 2.899 TL

Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi - 899 TL

Bornoz Askısı - 89,95 TL

Calor Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL

Mikrofiber Toz Alıcı - 59,95 TL

Carino Terra Ütü Masası - 599 TL

360 Spin Mop - 249 TL

Lime Pedallı 360 Spin Mop - 499 TL

Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü Renkliler - 145 TL

Mintax Yer Temizlik Havlusu Mop Uyumlu 50’li - 145 TL

Mintax Mikrofiber Cam Bezi 2’li - 29,90 TL

Mintax Yüzey Temizleyici Lavanta/Çiçek - 66,50 TL

Mintax Sirkeli Genel Temizleyici - 42,50 TL

Otomatik Mop Set - 799 TL

Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge - 1.399 TL

Vileda Turbo Temizlik Seti - 1.199 TL

Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 2 L - 379 TL

Mis Tam Yağlı Peynir 600 G - 135 TL

Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 G - 165 TL

Mis Pastörize Süt 1 L - 34,50 TL

Mis Pastörize Süt - 99 TL

çim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G - 209 TL

Ahmet İpek Soslu Dana Döner 300 G - 119,90 TL

Burn Kutu - 30 TL

Amigo Kabuklu Yer Fıstığı - 62,50 TL

Bornoz Askısı - 89,95 TL

Calor Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL

Mikrofiber Toz Alıcı - 59,95 TL

Carino Terra Ütü Masası - 599 TL

Sepetli 3'lü bulaşık süngeri 49,95 TL

Hazneli sprey el mopu 119 TL

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