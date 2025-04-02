ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da merak konusu. ŞOK market, ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. ŞOK'a bu hafta mutfak ürünlerinden temizlik malzemelerine, elektronik aletlerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirime giriyor. 2 Nisan Çarşamba günü reyonunda klima, temizlik seti, süpürge, su sebili, mop var. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu 2 Nisan indirimli ürünler listesi.
Bu hafta ŞOK marketlerde birbirinden cazip indirim fırsatları sizi bekliyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan özel indirimler ile evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. ŞOK aktüel ürün kataloğu, her hafta güncellenen zengin içeriğiyle alışveriş listenizi şekillendirecek. ŞOK bu hafta indirimleri arasında mutfak eşyalarından temizlik malzemelerine, gıdadan elektronik ürünlere kadar birçok ürün grubu yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta gelecek aktüel ürünler belli oldu. İşte ŞOK aktüel katalogları tüm fiyat listesi...
ŞOK Aktüel Kataloğu 2 Nisan Çarşamba ve fiyat listesi
Regal Luna Inverter 12000 Btu A++ Klima - 21.299 TL
Airfel LTXM50N 18000 BTU R32 A++ Inverter Duvar Tipi Klima - 38.599 TL
Awox Flayer SS600 Sıcak-Soğuk Su Sebili - 3.899 TL
Altus AL 7103 D 1000 Devir 7 Kg Çamaşır Makinesi - 11.299 TL
Regal BM 424 4 Program Bulaşık Makinesi - 10.799 TL
Pirantech Es92 Şarjlı Dik Süpürge - 2.999 TL
YUI Nv602 Buharlı Temizlik Makinesi - 2.899 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi - 899 TL
Bornoz Askısı - 89,95 TL
Calor Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL
Mikrofiber Toz Alıcı - 59,95 TL
Carino Terra Ütü Masası - 599 TL
360 Spin Mop - 249 TL
Lime Pedallı 360 Spin Mop - 499 TL
Rinso Sıvı Deterjan Argan Özü Renkliler - 145 TL
Mintax Yer Temizlik Havlusu Mop Uyumlu 50’li - 145 TL
Mintax Mikrofiber Cam Bezi 2’li - 29,90 TL
Mintax Yüzey Temizleyici Lavanta/Çiçek - 66,50 TL
Mintax Sirkeli Genel Temizleyici - 42,50 TL
Otomatik Mop Set - 799 TL
Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge - 1.399 TL
Vileda Turbo Temizlik Seti - 1.199 TL
Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 2 L - 379 TL
Mis Tam Yağlı Peynir 600 G - 135 TL
Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 G - 165 TL
Mis Pastörize Süt 1 L - 34,50 TL
Mis Pastörize Süt - 99 TL
çim Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 G - 209 TL
Ahmet İpek Soslu Dana Döner 300 G - 119,90 TL
Burn Kutu - 30 TL
Amigo Kabuklu Yer Fıstığı - 62,50 TL
Bornoz Askısı - 89,95 TL
Calor Pilli Temizlik Fırçası - 299 TL
Mikrofiber Toz Alıcı - 59,95 TL
Carino Terra Ütü Masası - 599 TL
Sepetli 3'lü bulaşık süngeri 49,95 TL
Hazneli sprey el mopu 119 TL