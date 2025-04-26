Son dakika İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak 25 Nisan akşamı saat 20.33'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 1 saat içerisinde 4 sarsıntı yaşandı. En çok merak edilen soru ise "Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul'da nerede oldu? Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu" oluyor. İşte 26 Nisan 2025İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son dakika yaşanan depremler listesi...
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremler olmaya devam ediyor. Vatandaşlar yaşanan son depremlerin büyüklüğünü, şiddetini sorguluyor. İşte AFAD ve Kandilli verilerine gçre 226 Nisan 2025 Cumartesi son yaşanan depremler listesi.
EN SON NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Tarih-saat 26 Nisan 2025 08:32:00 itibariyle Marmara Denizi - [12.7 KM] 2,3 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika İstanbul deprem haberleri 26 Nisan 2025..İstanbul AFAD son depremler ve İstanbul Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD 26 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-04-26 08:32:50 40.82333 28.15028 6.98 ML 2.1 Marmara Denizi - [22.65 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-26 08:10:01 38.51083 33.10556 6.97 ML 3.6 Cihanbeyli (Konya)
2025-04-26 08:09:45 40.83444 28.15056 6.99 ML 2.7 Marmara Denizi - [21.83 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-26 08:07:41 38.36028 38.92167 7.0 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2025-04-26 08:03:57 38.49417 33.10722 6.95 ML 2.3 Cihanbeyli (Konya)
2025-04-26 08:02:41 39.19056 28.94361 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-04-26 07:53:05 38.08917 38.475 6.18 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2025-04-26 07:45:29 38.50139 33.10083 7.0 ML 2.4 Cihanbeyli (Konya)
2025-04-26 07:40:50 38.51861 33.07833 7.0 ML 1.9 Cihanbeyli (Konya)
2025-04-26 07:40:09 37.96556 28.85528 8.05 ML 1.6 Sarayköy (Denizli)
2025-04-26 07:37:42 38.50083 33.10111 7.0 ML 1.8 Cihanbeyli (Konya)
2025-04-26 07:36:47 39.21028 28.98111 7.0 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-04-26 07:35:43 39.21972 28.97889 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
KANDİLLİ RASATHANESİ 26 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
2025.04.26 08:32:51 40.8552 28.1447 12.7 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 08:09:45 40.8270 28.1853 8.6 -.- 3.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 08:03:57 38.5418 33.1005 3.4 -.- 2.3 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.04.26 07:45:27 38.5150 33.1005 12.7 -.- 2.7 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.04.26 07:40:49 38.5467 33.0907 3.2 -.- 2.2 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.04.26 07:40:08 37.9638 28.8157 2.0 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2025.04.26 07:37:41 38.5205 33.1162 1.7 -.- 2.2 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.04.26 07:36:47 39.2467 28.9948 6.2 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 07:35:42 39.2448 29.0268 8.0 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 07:32:35 37.8797 27.6010 9.3 -.- 1.1 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.04.26 07:31:42 39.1743 29.0142 7.0 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 07:22:38 39.1710 29.0230 6.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 07:16:35 38.5295 33.1072 5.7 -.- 3.9 3.8 GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2025.04.26 06:46:02 39.2380 28.9673 5.8 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 06:41:16 38.4853 39.2933 5.8 -.- 2.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.04.26 06:40:10 39.2413 29.0008 3.7 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 06:33:41 40.8577 28.4583 5.0 -.- 1.5 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 06:23:21 40.8287 28.2667 1.1 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 06:22:44 36.6143 25.5645 3.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 06:16:21 39.2508 29.0110 11.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 06:08:13 36.5820 25.4890 2.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 05:57:53 40.8618 27.9930 8.0 -.- 1.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2025.04.26 05:48:36 40.8532 28.3377 13.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 05:46:20 38.2407 38.8990 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.04.26 05:39:12 39.2488 29.0203 6.1 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 05:34:26 40.8670 28.4147 20.2 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 05:30:42 39.2563 28.9892 12.3 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 05:28:53 39.2413 29.0075 4.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 05:24:59 40.8535 28.4510 5.7 -.- 2.8 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 05:13:23 39.2517 29.0195 5.6 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 05:12:43 40.8555 28.7310 12.6 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 05:05:10 38.2512 27.9243 5.3 -.- 1.0 -.- ORTAKOY-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2025.04.26 05:03:00 40.8518 28.4425 5.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 04:58:01 36.6522 25.4850 5.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 04:56:46 40.8780 28.3423 7.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 04:53:17 39.1082 29.0065 4.9 -.- 1.4 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:52:28 39.0975 28.9905 11.9 -.- 1.4 -.- SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:50:06 39.1502 29.0652 5.2 -.- 0.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:44:07 36.1108 27.0792 6.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 04:43:48 40.4272 28.8040 6.8 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 04:41:27 40.8433 28.7123 6.6 -.- 1.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.26 04:33:37 34.6258 26.5717 18.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.26 04:23:54 38.1702 37.4638 9.4 -.- 1.0 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.26 04:22:12 39.2072 28.9872 5.0 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:20:36 36.6592 25.6558 6.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 04:19:53 39.2088 29.0663 5.0 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:19:17 39.2588 29.0027 5.3 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:16:05 36.6805 25.6047 4.0 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.26 04:09:56 38.1305 38.4750 8.5 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.26 04:07:43 40.8495 28.3332 14.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 04:06:54 38.1338 38.4400 8.7 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.26 04:00:39 39.2358 28.9998 7.0 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.26 04:00:23 38.1120 38.4617 3.6 -.- 3.6 3.7 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.04.26 03:54:50 40.9125 28.3758 22.5 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 03:50:59 40.8502 28.4183 5.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 03:47:13 40.8635 28.4142 12.3 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.04.26 03:36:14 38.4095 25.1880 6.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
İSTANBUL'DA KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?
AFAD açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla deprem, yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır. Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3,9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8'dir.Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji, 30 kiloton TNT'nin üzerinde olup 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen 5,8'lik depremin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir."
1 SAATTE 4 DEPREM
İstanbul Büyükçekmece'de bir saat içerisinde 4 deprem daha meydana geldi. Depremler sırasıyla, 3,5 - 4,3 - 3,5 ve 3,7 büyüklüğünde ve Büyükçekmece kıyılarında gerçeleşti. Evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşların, son depremler sonrası da korkulu bekleyişlerinin sürdüğü görüldü
İSTANBUL DEPREMİ HASAR GÖREN, YIKILAN BİNA VAR MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 6539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi. En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu.