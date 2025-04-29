Deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan'da Kütahya deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre İstanbul ve Kütahya'da sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde artçı depremler meydana geliyor. 29 Nisan 2025 Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte anlık ve güncel deprem listesi....

1 /7 Son depremler, 29 Nisan Salı günü Türkiye genelinde hissedilen sarsıntılarla birlikte yeniden gündeme geldi. Her deprem sonrası Türkiye'nin fay hattı haritası sıkça araştırılırken, 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem tedirginliği artırmıştı. Artçı sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "En son deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 29 Nisan 2025 son depremler listesi...

2 /7 BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar güncel olarak listeleniyor. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, son depremler tablosuna göz atarak en güncel bilgilere ulaşabiliyor. Peki, bugün deprem meydana geldi mi? İşte 29 Nisan 2025 tarihli güncel deprem listesi.

3 /7 DEPREM Mİ OLDU? AFAD son ölçümlere göre 29 Nisan 2025 Salı günü büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.

4 /7 SON DEPREMLER LİSTESİ * Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir. ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



5 /7 ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR MU?

29 Nisan 2025 sabah saatlerinde Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda meydana gelen depremler dikkat çekti. Günün erken saatlerinden itibaren bölgede çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedilirken, büyüklüğü 3'ün üzerinde olan iki sarsıntı kayıtlara geçti.

6 /7 13:59 – Salihli (Manisa) – 1.1 13:58 – Eşme (Uşak) – 1.1 13:55 – Simav (Kütahya) – 1.5 13:50 – Simav (Kütahya) – 1.9 13:42 – Simav (Kütahya) – 2.6 13:21 – Baskil (Elazığ) – 1.3 13:20 – Marmara Denizi (Büyükçekmece) – 1.9 13:10 – Marmara Denizi (Büyükçekmece) – 2.0 13:05 – Mustafakemalpaşa (Bursa) – 1.9 13:03 – Marmara Denizi (Büyükçekmece) – 1.6 12:58 – Simav (Kütahya) – 2.3 12:53 – Tavşanlı (Kütahya) – 1.1 12:45 – Tavşanlı (Kütahya) – 1.7 12:39 – Ovacık (Tunceli) – 1.5 12:22 – Simav (Kütahya) – 1.3 12:19 – Derbent (Konya) – 1.3 12:00 – Simav (Kütahya) – 3.1 11:56 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.7

