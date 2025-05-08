Deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Ülkemizin farklı bölgelerinde belli aralıklarla farklı büyüklüklerde artçı depremler meydana geliyor. Marmara Denizi ve Kütahya Simav'da sismik hareketlilik devam ediyor. 8 Mayıs 2025 Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte anlık ve güncel deprem listesi....
Ülke genelinde meydana gelen tümdepremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Artçı sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "En son deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 8 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz İşte 8 Mayıs 2025 son depremler listesi...
BUGÜN DEPREM OLDU MU?
Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar güncel olarak listeleniyor. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, son depremler tablosuna göz atarak en güncel bilgilere ulaşabiliyor. Peki, bugün deprem meydana geldi mi? İşte 8 Mayıs 2025 tarihli güncel deprem listesi.
DEPREM Mİ OLDU?
AFAD Son Depremler
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Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-07 17:36:24 39.22667 28.96944 7.55 ML 1.7 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 17:10:44 38.23639 38.12139 6.99 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-07 16:08:30 39.24056 28.97333 6.69 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 16:02:48 39.15 28.92389 7.11 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 15:30:34 38.4625 29.1275 6.97 ML 0.8 Ulubey (Uşak) Detay
2025-05-07 15:08:24 39.05083 35.97694 16.75 ML 3.0 Sarıoğlan (Kayseri) Detay
2025-05-07 14:45:30 39.18667 28.97333 11.15 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 14:27:29 38.47667 38.02444 7.21 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-05-07 14:05:53 38.18083 38.61917 7.05 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2025-05-07 13:48:05 39.63694 40.43278 7.0 ML 2.1 Tercan (Erzincan) Detay
2025-05-07 13:38:23 39.42444 29.23667 7.0 ML 1.2 Emet (Kütahya) Detay
2025-05-07 13:05:54 39.22639 28.93722 6.58 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 13:02:43 39.92083 28.85417 9.04 ML 1.9 Orhaneli (Bursa) Detay
2025-05-07 13:01:58 38.44361 29.04417 7.0 ML 1.3 Eşme (Uşak) Detay
2025-05-07 12:59:32 36.92111 27.60444 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [15.93 km] Bodrum (Muğla) Detay
2025-05-07 12:58:39 39.46889 28.15472 7.2 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-07 12:53:41 38.2725 38.08972 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-05-07 12:46:05 40.855 28.4575 14.13 ML 1.9 Marmara Denizi - [16.88 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-07 12:40:41 39.07667 27.48167 13.83 ML 1.5 Kınık (İzmir) Detay
2025-05-07 12:39:02 38.485 38.00528 7.13 ML 2.2 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-05-07 12:38:31 39.32833 27.32861 6.9 ML 1.6 Bergama (İzmir) Detay
2025-05-07 12:24:54 38.15444 27.36806 12.05 ML 2.8 Torbalı (İzmir) Detay
2025-05-07 12:22:58 40.83694 28.30861 9.62 ML 3.2 Marmara Denizi - [24.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-07 11:54:16 35.84889 30.95833 25.86 ML 2.5 Akdeniz - [71.41 km] Kumluca (Antalya) Detay
2025-05-07 11:44:58 39.8175 28.87722 7.11 ML 1.9 Büyükorhan (Bursa) Detay
2025-05-07 11:30:05 38.77667 27.75667 6.76 ML 1.6 Saruhanlı (Manisa) Detay
2025-05-07 11:22:33 38.49278 38.00222 7.62 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2025-05-07 11:21:08 37.38222 36.97111 6.71 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-07 10:42:29 39.24639 28.99528 11.54 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 10:22:33 38.62139 31.64417 7.0 ML 1.3 Tuzlukçu (Konya) Detay
2025-05-07 10:13:58 40.83694 28.39056 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi - [21.23 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-07 10:11:03 39.22028 28.96861 6.81 ML 1.6 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 10:10:48 40.8475 28.40667 7.36 ML 1.7 Marmara Denizi - [19.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-07 10:07:11 40.84972 28.36083 6.97 ML 1.7 Marmara Denizi - [21.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-07 10:05:16 40.905 28.31667 7.15 ML 1.8 Marmara Denizi - [17.55 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-07 09:54:11 39.23667 28.97611 7.0 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 09:46:59 40.73889 27.415 7.15 ML 1.5 Marmara Denizi - [06.93 km] Şarköy (Tekirdağ) Detay
2025-05-07 09:43:11 39.17222 28.96389 6.4 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 09:40:36 39.88167 39.0375 7.0 ML 1.2 Merkez (Erzincan) Detay
2025-05-07 09:39:44 38.42583 39.23583 0.46 ML 2.3 Sivrice (Elazığ) Detay
2025-05-07 09:33:29 39.96556 39.08444 7.0 ML 1.2 Refahiye (Erzincan) Detay
2025-05-07 08:57:48 36.22611 35.555 6.99 ML 1.8 Akdeniz - [22.33 km] Arsuz (Hatay) Detay
2025-05-07 08:35:38 37.24083 36.7225 12.77 ML 2.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-07 08:27:36 37.8125 27.56806 7.0 ML 1.8 Germencik (Aydın) Detay
2025-05-07 08:17:24 39.23889 28.98472 8.34 ML 1.8 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 08:11:31 39.21 28.95722 7.04 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 08:07:28 40.78972 28.00944 12.1 ML 3.0 Marmara Denizi - [20.04 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-05-07 07:22:29 40.83917 28.25028 9.12 ML 1.5 Marmara Denizi - [25.40 km] Silivri (İstanbul) Detay
2025-05-07 06:54:21 37.10583 38.36194 7.01 ML 1.1 Suruç (Şanlıurfa) Detay
2025-05-07 06:48:42 35.57278 27.025 8.19 ML 2.0 Ege Denizi - [130.13 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-07 06:27:18 37.52722 37.03167 7.5 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2025-05-07 06:24:06 40.1 38.26694 6.95 ML 1.5 Akıncılar (Sivas) Detay
2025-05-07 06:23:06 39.24139 28.98417 6.96 ML 1.2 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 06:15:20 38.03917 38.14 7.02 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-07 06:13:18 39.24222 28.96806 7.41 ML 1.1 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 06:06:53 39.25139 28.94917 9.55 ML 0.9 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 05:51:53 37.09333 30.12833 7.79 ML 1.4 Korkuteli (Antalya) Detay
2025-05-07 05:37:17 39.23222 28.98361 9.59 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-07 05:24:20 38.35222 30.87583 8.12 ML 1.0 Yalvaç (Isparta) Detay
2025-05-07 05:10:46 40.77389 28.05444 7.0 ML 1.4 Marmara Denizi - [22.82 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2025-05-07 05:10:27 38.245 38.17028 7.01 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-07 05:03:54 35.58611 26.595 6.71 ML 2.1 Ege Denizi - [144.94 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-07 04:55:32 38.24556 38.14944 9.58 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-07 04:49:59 40.86889 31.61694 10.64 ML 0.9 Merkez (Bolu) Detay
2025-05-07 04:34:23 39.54167 27.49 6.87 ML 0.8 İvrindi (Balıkesir) Detay
2025-05-07 04:20:53 40.56889 35.92333 11.44 ML 0.8 Merkez (Amasya) Detay
2025-05-07 04:17:31 38.00833 38.21583 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-07 04:17:26 37.56278 35.59417 7.02 ML 1.2 Kozan (Adana) Detay
2025-05-07 04:06:42 38.00028 38.21139 7.01 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-07 03:52:21 37.21722 32.97306 7.0 ML 1.2 Kazımkarabekir (Karaman) Detay
2025-05-07 03:49:44 40.89889 28.41778 13.68 ML 1.3 Marmara Denizi - [14.02 km] Büyükçekmece (İstanbul) Detay
2025-05-07 03:42:00 38.1525 37.91972 6.63 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) Detay
2025-05-07 03:30:00 37.38139 37.63889 6.93 ML 2.2 Yavuzeli (Gaziantep) Detay
2025-05-07 03:27:48 35.60556 27.34167 21.36 ML 2.1 Akdeniz - [121.19 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-07 03:18:50 36.65917 25.80889 7.0 ML 2.2 Ege Denizi Detay
2025-05-07 03:16:11 38.10056 38.34278 6.95 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2025-05-07 03:04:21 40.035 41.81556 11.07 ML 0.9 Pasinler (Erzurum) Detay
2025-05-07 03:02:55 39.16639 28.92 6.97 ML 1.0 Simav (Kütahya) Detay