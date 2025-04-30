Deprem haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan'da Kütahya deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre İstanbul ve Kütahya'da sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde artçı depremler meydana geliyor. 30 Nisan 2025 Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? İşte anlık ve güncel deprem listesi....

1 /7 Son depremler, 30 Nisan Çarşamba günü Türkiye genelinde hissedilen sarsıntılarla birlikte yeniden gündeme geldi. Her deprem sonrası Türkiye'nin fay hattı haritası sıkça araştırılırken, 23 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem tedirginliği artırmıştı. Artçı sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?", "En son deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 30 Nisan 2025 son depremler listesi...

2 /7 BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar güncel olarak listeleniyor. Bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek isteyenler, son depremler tablosuna göz atarak en güncel bilgilere ulaşabiliyor. Peki, bugün deprem meydana geldi mi? İşte 29 Nisan 2025 tarihli güncel deprem listesi.



3 /7 DEPREM Mİ OLDU? AFAD son ölçümlere göre 30 Nisan Çarşamba günü Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 08.36’da (TSİ) kaydedildi. Yerin 14.57 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesine 130.48 kilometre mesafede bulunuyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin koordinatları 35.665 kuzey enlemi ve 26.74611 doğu boylamı olarak belirtildi. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.







4 /7 SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-04-30 08:46:48 40.8625 28.70556 16.16 ML 2.0 Marmara Denizi - [12.53 km] Beylikdüzü (İstanbul) 2025-04-30 08:36:25 35.665 26.74611 14.57 MW 4.4 Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla) 2025-04-30 08:23:45 37.92278 26.90861 7.12 ML 1.5 Ege Denizi - [16.60 km] Seferihisar (İzmir) 2025-04-30 08:12:15 40.77167 42.79222 7.0 ML 1.3 Göle (Ardahan) 2025-04-30 08:01:02 38.48528 38.11083 6.98 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 2025-04-30 07:32:49 39.22528 28.97667 11.91 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2025-04-30 07:30:53 39.2375 28.97444 9.95 ML 2.3 Simav (Kütahya) 2025-04-30 07:29:37 38.43806 39.06361 15.83 ML 1.9 Sivrice (Elazığ) 2025-04-30 07:29:30 39.23639 28.97139 6.93 ML 1.6 Simav (Kütahya) 2025-04-30 07:25:00 39.2225 28.99389 7.08 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2025-04-30 07:06:00 39.21722 28.98861 13.4 ML 1.8 Simav (Kütahya) 2025-04-30 07:04:19 39.19444 28.96833 13.79 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-04-30 06:49:57 38.14167 36.57222 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-04-30 06:45:19 39.23889 28.97472 10.13 ML 2.7 Simav (Kütahya) 2025-04-30 06:39:29 36.53444 28.12361 9.98 ML 3.8 Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla) 2025-04-30 06:20:15 36.91722 29.32639 10.38 ML 1.2 Çameli (Denizli) 2025-04-30 06:20:12 38.42083 37.28333 14.51 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-04-30 06:17:21 39.23194 28.97083 12.62 ML 1.7 Simav (Kütahya)

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir. ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





5 /7

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR MU?

30 Nisan 2025 sabah saatlerinde Ege'de meydana gelen depremdikkat çekti. Günün erken saatlerinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 4'ün üzerinde olduğu açıklandı.



6 /7 2025-04-30 08:46:48 40.8625 28.70556 16.16 ML 2.0 Marmara Denizi - [12.53 km] Beylikdüzü (İstanbul) 2025-04-30 08:36:25 35.665 26.74611 14.57 MW 4.4 Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla) 2025-04-30 08:23:45 37.92278 26.90861 7.12 ML 1.5 Ege Denizi - [16.60 km] Seferihisar (İzmir) 2025-04-30 08:12:15 40.77167 42.79222 7.0 ML 1.3 Göle (Ardahan) 2025-04-30 08:01:02 38.48528 38.11083 6.98 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 2025-04-30 07:32:49 39.22528 28.97667 11.91 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2025-04-30 07:30:53 39.2375 28.97444 9.95 ML 2.3 Simav (Kütahya) 2025-04-30 07:29:37 38.43806 39.06361 15.83 ML 1.9 Sivrice (Elazığ) 2025-04-30 07:29:30 39.23639 28.97139 6.93 ML 1.6 Simav (Kütahya) 2025-04-30 07:25:00 39.2225 28.99389 7.08 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2025-04-30 07:06:00 39.21722 28.98861 13.4 ML 1.8 Simav (Kütahya) 2025-04-30 07:04:19 39.19444 28.96833 13.79 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2025-04-30 06:49:57 38.14167 36.57222 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-04-30 06:45:19 39.23889 28.97472 10.13 ML 2.7 Simav (Kütahya) 2025-04-30 06:39:29 36.53444 28.12361 9.98 ML 3.8 Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla) 2025-04-30 06:20:15 36.91722 29.32639 10.38 ML 1.2 Çameli (Denizli) 2025-04-30 06:20:12 38.42083 37.28333 14.51 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-04-30 06:17:21 39.23194 28.97083 12.62 ML 1.7 Simav (Kütahya)