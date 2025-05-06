Sosyal yardım ödemeleri baştan sona değişiyor! Miktarlar yeniden hesaplandı: Evde bakım maaşı, aile destek, engelli maaşı, 65 yaş aylığı...

Memurlar, emekliler ve sosyal destek ödemelerinden faydalanan milyonlarca yurttaş için Temmuz ayı büyük önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayına dair açıkladığı verilerle birlikte yılın ilk dört aylık enflasyonu netleşti. Buna göre, memur ve memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkı yüzde 6,94 oldu. Bu orana Temmuz’da yürürlüğe girecek yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde, maaşlara şimdiden yüzde 12,29 oranında artış göründü. Ancak bu gelişmeler yalnızca kamu çalışanlarını ilgilendirmiyor. Devletin sunduğu sosyal yardım ödemelerinde de Temmuz itibarıyla önemli güncellemeler bekleniyor. Enflasyonun etkisiyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan birçok destek kaleminde artış gündeme gelecek.

1 /8 2025 Temmuz maaş artışına yönelik süreç hızla ilerlerken, TÜİK’in bugün yayımladığı Nisan ayı enflasyon verileri memur ve emekliler açısından belirleyici bir eşiği geçti. İlk dört aylık enflasyon farkı yüzde 6,94’e ulaşırken, bu oran Temmuz’daki yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla birleşince memur ve memur emeklilerinin maaş artışı şimdiden yüzde 12,29’a çıktı. Gözler şimdi kalan iki ayın verilerinde. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre artış oranı daha da yükselecek. Öte yandan oluşan zam oranı yalnızca maaşları değil, sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkilemeye başladı. Destek kalemlerinde de Temmuz itibarıyla yukarı yönlü güncellemeler bekleniyor.

2 /8 YAŞLILIK AYLIĞINDA YENİ DÜZEY: 5.237 TL Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara her ay verilen yaşlılık aylığı, mevcutta 4.664 TL seviyesindeydi. Ancak dört aylık enflasyon oranı baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, bu ödeme Temmuz ayında 5.237 TL’ye yükselecek. Kesin artış oranı ise Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.

3 /8 EVDE BAKIM DESTEĞİ 11 BİN TL’Yİ AŞACAK Evde ağır hasta, yaşlı veya engelli birey bakan vatandaşlara sağlanan destek ödemesi de artıştan etkilenecek. Şu anda 10.125 TL olarak ödenen evde bakım aylığı, dört aylık enflasyon verilerine göre 11.369 TL’ye çıkacak. İlerleyen aylarda açıklanacak enflasyon oranları bu tutarın daha da artmasına yol açabilir.

4 /8 ENGELLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ ARTIŞ Yüzde 40-69 arasında engelli raporu bulunan vatandaşlara verilen engelli aylığı, mevcutta 3.723 TL seviyesindeydi. Bu ödeme Temmuz ayında 4.180 TL’ye yükseltilecek. Yüzde 70 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler ise halihazırda 5.585 TL alıyordu. Yapılan yeni hesaplamaya göre bu tutar 6.271 TL’ye çıkacak.

5 /8 ENGELLİ YAKINLARINA VERİLEN DESTEK YÜKSELİYOR 18 yaş altındaki engelli çocuklara bakan aile bireylerine yapılan aylık ödeme de zam kapsamında değerlendirildi. Mevcut durumda 3.723 TL olan bu destek, yüzde 12,29’luk artışla birlikte 4.180 TL seviyesine ulaşacak. Bu tutarın nihai şekli, kalan iki ayın enflasyon verilerine göre belirlenecek.

6 /8 TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA VERİLEN YARDIM ARTIYOR Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik olarak verilen aylık yardım da memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Halen 10.125 TL olarak yapılan ödeme, dört aylık enflasyon artışı dikkate alındığında Temmuz’da 11.369 TL’ye yükselecek. Beklenen ek enflasyon oranları bu rakamı daha da artırabilir.

7 /8 SED YARDIMLARI EĞİTİM KADEMESİNE GÖRE GÜNCELLENECEK Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, çocukların eğitim durumuna göre farklı seviyelerde artırılıyor. Dört aylık enflasyon artışı ışığında güncellenen tahmini yeni rakamlar şöyle: Okul öncesi eğitim gören çocuklar için: 4.809 TL → 5.400 TL İlköğretim düzeyindeki çocuklar için: 7.214 TL → 8.101 TL Ortaöğretim düzeyindekiler için: 7.695 TL → 8.641 TL Yükseköğrenim gören öğrenciler için: 8.657 TL → 9.721 TL