Millî Eğitim Bakanlığınca açıklanan kılavuza göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları açıklandı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili süreç devam ediyor. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) mülakat yerleri ve tarihleriyle ilgili açıklamayı bekliyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman yapılacak, adaylar nerede sınava girecek? Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

1 /6 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav giriş belgesi ile sınav merkezlerini öğrenebilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişim sağlayabilecek. Peki, MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav yerler ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? İşte, detaylar...

2 /6 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU? Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.



3 /6 ATAMA YAPILACAK KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





4 /6 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz belli olmadı. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yeri ve tarihi daha sonra duyurulacak.



5 /6 Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla, sonuçların ilanından sonra gerçekleştirilecek.