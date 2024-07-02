Öğretmen maaşları Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesi ile değişecek. Sözleşmeli, uzman, ücretli, başöğretmen maaş tablosu değişecek. Peki, Öğretmen maaşı 2024 Temmuz'da ne kadar olacak? Yüzde 20, 25, 30 zam ihtimaline göre zamlı uzman ve (1/4) öğretmen maaşı kaç TL olacak? İşte öğretmen maaş zammında son durum...
6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşları güncellenecek. Öğretmen maaşları da Temmuz ayında zamlanmış olacak. Peki, Zamlı sözleşmeli, uzman öğretmen ve (1/4) başöğretmen maaşı kaç TL? Öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak?
Temmuz'da öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylelikle memur maaşları zamlanacak. Öğretmen maaşlarına da zam yansıyacak. Öğretmen maaşlarına yapılack zam oranı ile öğretmen maaşları tutarı belirlenecek.
Öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam yapılacak?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyor. Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri şu anda yüzde 17.38'lik zammı hak etti.
Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2024'te açıklanacağı için son verinin zam üzerine yapacağı etki bekleniyor.
Ortalama olarak memur ve memur emeklilerine yüzde 20-21 civarında zam gelmesi bekleniyor.
ÖĞRETMEN MAAŞI ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU
Uzman öğretmen maaşı 44 bin 85 TL.
6 Aylık enflasyon açıklandıktan sonra;
%20 zam olursa 52 bin 902 TL,
%25 zam olursa 55 bin 106 TL,
%30 zam olursa 57 bin 310 TL olacak.
Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 TL.
6 Aylık enflasyon açıklandıktan sonra;
%20 zam olursa 47 bin 737 TL,
%25 zam olursa 49 bin 726 TL,
%30 zam olursa 51 bin 715 TL olacak.
Tahmini rakamlara göre Uzman Öğretmen (1/4) maaşının 59 bin 895 lira, öğretmen (1/4) maaşlarının ise 47 bin 737 lira olması bekleniyor.
Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72
Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.
Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:
5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72
5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71
5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32
ORTALAMA MEMUR MAAŞI 45 BİN TL BANDINA YÜKSELECEK
Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 37 bin 500 lira bandına çıktı. Yani ortalama olarak her memurun maaşı kabaca 12 bin 250 lira artmış oldu.
TÜİK 2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da belli olacak.