Tahmini rakamlara göre Uzman Öğretmen (1/4) maaşının 59 bin 895 lira, öğretmen (1/4) maaşlarının ise 47 bin 737 lira olması bekleniyor.





Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.