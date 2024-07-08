Öğretmen maaşları Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesi ile değişti. Sözleşmeli, uzman, ücretli, başöğretmen maaş tablosu değişti. 3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte polis, öğretmen, doktor ve hemşirelere yapılacak zam oranı da ilan edilmiş oldu. Peki, Öğretmen maaşı 2024 Temmuz'da ne kadar olacak? Zamlı uzman ve (1/4) öğretmen maaşı kaç TL oldu? Zamlı öğretmen maaşları ne zaman yatacak? İşte öğretmen maaş zammında son durum...
6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşları güncellendi. Öğretmen maaşları da Temmuz ayında zamlanmış olacak. Peki, Zamlı sözleşmeli, uzman öğretmen ve (1/4) başöğretmen maaşı kaç TL? Öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam yapıdı?
6 aylık enflasyon farkı: Memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?
İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4 enflasyon farkına hak kazandı. Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 10 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.
Temmuz'da öğretmen maaşları ne kadar olacak?
İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3 olacak.
Öğretmen maaşlarına yüzde kaç zam yapıldı?
Derece: 1/4
Unvan: Uzman öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 44.085 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 52.593 TL
Derece: 1/4
Unvan: Öğretmen
2024 Ocak-Haziran maaşı: 39.781 TL
Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47.459 TL
YÜZDE 10 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI
Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti. İkinci yarısı için bu oran yüzde 10 oldu.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Temmuz itibariyle hesaplara yatırılacak.