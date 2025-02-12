SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) 14 günlük maaş farkları yattı mı? 12 ŞUBAT Emekli zamlı maaş ödeme takvimi 2025

Memur emeklilerinin beklediği maaş farkları hesaplara yatmaya başladı. "Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı zam farklarının ve Harp ile Vazife Malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.
"Emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?" sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak 2025 dönemine ait 4-C statüsündeki memur emeklilerinin maaş farklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Emekliler, maaş farklarını banka hesaplarından kontrol edebilecek.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının yükseltilmesi kapsamında farkların bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.
SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?
SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.
Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?
Memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak itibarıyla alması bekleniyor.
Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.