SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2025 SON DAKİKA: Hesaplama katsayı değişti! Zamlı maaşlar o tarihte hesaplara geçecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Ancak Nisan ayı itibarıyla emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısında değişiklik yaşandı. Ekonomiye ilişkin güncellenen veriler, katsayının artmasına neden olurken, bu durum emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı konusunda merak uyandırdı. Güncelleme katsayısındaki değişikliklerin emekli aylıklarına etkisi önümüzdeki dönemde netleşecek.
Türkiye ekonomisinin yüzde 3,2 oranında büyümesi, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısının değişmesine neden oldu. Ocak 2025'te emeklilere yüzde 15,75 oranında zam yapılırken, yeni katsayı değişikliği ile yıl içinde emekli olacak ya da emeklilik başvurusu yapacak vatandaşların maaşlarında artış yaşanacak. Güncelleme katsayısındaki bu değişiklik, 2025 yılı boyunca emeklilik dilekçesi verecek yurttaşların maaş hesaplamalarında doğrudan etkili olacak. Katsayı artışının ne kadar bir fark yaratacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.
Son açıklanan ekonomik veriler, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan 'güncelleme katsayısı'nın artmasına yol açtı. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyüdüğü belirtilirken, güncelleme katsayısındaki 0,96 puanlık artışın emekli maaşlarına etkisi de belirlendi.
NİSANDAN İTİBAREN MAAŞLAR ARTACAK
Yapılacak değişikliklerden 1 Ocak 2025’ten itibaren emekli olan tüm bireyler ve gelecekte emeklilik başvurusu yapacak çalışanlar etkilenecek. Hesaplama sistemindeki yenilikler nedeniyle, emekli maaşları Nisan ayından itibaren yeniden düzenlenecek. 1 Ocak 2025'ten sonra bağlanan emekli maaşları yüzde 0,73 oranında artacak. Örneğin, 30 bin TL olarak belirlenen maaş, 30 bin 219 TL'ye yükselecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI 17 NİSAN'DA YATACAK
SGK düzenlemelerine göre, maaşlardaki bu değişiklik ilk kez Nisan ayında hesaplara yansıtılacak. Zamlı maaşlar, 17 Nisan itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.
SSK ve Bağ-Kur'luların tahsis numarasına göre aylık ödeme takvimi şöyle:
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİ KAÇINDA YATAR?
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alır.