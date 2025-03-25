SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2025 SON DAKİKA: Hesaplama katsayı değişti! Zamlı maaşlar o tarihte hesaplara geçecek

Türkiye ekonomisinin yüzde 3,2 oranında büyümesi, emekli maaşlarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısının değişmesine neden oldu. Ocak 2025'te emeklilere yüzde 15,75 oranında zam yapılırken, yeni katsayı değişikliği ile yıl içinde emekli olacak ya da emeklilik başvurusu yapacak vatandaşların maaşlarında artış yaşanacak. Güncelleme katsayısındaki bu değişiklik, 2025 yılı boyunca emeklilik dilekçesi verecek yurttaşların maaş hesaplamalarında doğrudan etkili olacak. Katsayı artışının ne kadar bir fark yaratacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.